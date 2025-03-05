الإعلان عن مصرف Nouvobanq راعياً رسمياً لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA سيشيل 2025™

يضمّ هذا المصرف الرائد في البلاد جهوده إلى FIFA لتنظيم أول نسخة من البطولة في أفريقيا

لا يزال زخم النسخة السابقة حاضراً إذ حققت نجاحاً منقطع النظير واستقطبت أكثر من 70 ألف متفرّج

تجري منافسات البطولة بين 1 و11 مايو/أيار 2025

رحّبت بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™ بمصرف Nouvobanq ليكون راعياً رسمياً للبطولة التي تنطلق في فيكتوريا، على جزيرة ماهيه بتاريخ 1 مايو/أيار 2025.

وإضافة لكونه حدثاً تاريخياً بالنسبة لسيشيل، مع استعداد البلاد لاستضافة أول بطولة FIFA على أرضها، تُعتبر هذه كذلك المرة الأولى التي تُقام فيها بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية على التراب الأفريقي. وخلال الحدث الذي تستمرّ منافساته 11 يوماً، سيخوض 16 منتخباً المنافسات سعياً لاعتلاء منصة التتويج، بينما لا يزال زخم النسخة السابقة التي استضافتها الإمارات عام 2024 حاضراً، إذ حققت نجاحاً منقطع النظير واستقطبت أكثر من 70 ألف متفرّج.

وتُعتبر هذه نسخة فريدة من اللعبة تتطلّب مهارات فنية عالية وتشهد تسجيل عدد أكبر من الأهداف في المباراة الواحدة من أي شكل آخر من اللعبة الجميلة، وهو ما يجعل كرة القدم الشاطئية لعبة مسلية حافلة بالإثارة لمتابعيها من كافة الأعمار.

وبهذه المناسبة، قال رومي غاي، مدير الأعمال التجارية بـFIFA: "يسر FIFA الترحيب [بمصرف] Nouvobanq ليكون راعياً رسمياً لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA. وفي إطار التزامنا بجعل كرة القدم لعبة عالمية بحق، ستكون البطولة المقبلة تاريخية بالنسبة لسيشيل والمنطقة. كما ستُظهر للعالم جمال البلاد ومودة شعبها، وقدرتها على استضافة فعاليات دولية كبيرة. نتطلّع بحماس كبير للمباريات المقبلة، ونتوجه بالشكر إلى [مصرف] Nouvobanq على دعمه".

وعن انخراط مصرفه في هذه البطولة التي ستترك إرثاً ملموساً في البلاد، قال المدير التنفيذي للمصرف، كريستوف إدموند: "باعتبارنا شريكاً مصرفياً يحظى بالثقة، لسنا مجرّد المصرف المحلي والدولي الوحيد الذي يدعم بطولة كرة القدم رفيعة المستوى هذه في بلادنا، بل إن هذا منسجمٌ مع مؤسستنا وأهدافها ومسؤولياتها الاجتماعية. ونحن على دراية بقدرة الرياضة على إلهام المجتمعات المحلية والربط فيما بينها".

وأردف قائلاً: "ندرك كذلك أننا نضطلع بدور محوري في ضمان نجاح هذا الحدث العالمي بالنسبة لكافة الأطراف المنخرطة فيه، وأننا نجعل كل مواطن في سيشيل فخوراً. نتطلّع إلى تنظيم حدث يبقى حاضراً في الذاكرة، ونعوِّل على كافة عملائنا وأفراد الجمهور، للانضمام ودعم اللعبة بطريقة أو بأخرى. فلنجعل العالم يلمس ما نحن قادرون على تحقيقه".

يُذكر أن مصرف Nouvobanq تأسس عام 1991 على شكل مشروع مشترك بين حكومة سيشيل ومصرف Standard Chartered Bank بغية توفير خدمات مصرفية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات سكان سيشيل واقتصاد البلاد.

وبموجب اتفاق مع FIFA، سيستفيد أصحاب بطاقات Nouvobanq Visa المصرفية – وأصحاب بطاقات Visa عموماً – من فرصة شراء تذاكر البطولة خلال فترة خاصة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني fifa.com/tickets.