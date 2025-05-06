Visa شريكاً رسمياً للنسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية FIFA™

وبهذه المناسبة، قال رومي غاي، مدير الأعمال التجارية لدى FIFA "باعتبارها شريكاً لنا، لعبتْ Visa دوراً بارزاً في تطوير اللعبة عبر العالم، ونحن نتطلع بشوق لالتحاقها بنا مع اقتراب موعد انطلاق هذه المسابقة التاريخية." وأضاف "ستعيد كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ إرساء أُسس مشهد كرة قدم الأندية على الصعيد العالمي، ومن خلال النطاق الشاسع الذي بلغته Visa على نحو منقطع النظير، وبالنظر إلى مدى التزامها بالابتكار، فإننا فخورون بالترحيب بعلامة تجارية كبيرة أخرى تتماشى تماماً مع الرؤية الطموحة التي تنطوي عليها هذه البطولة." من جانبه، قال فرانك كوبر الثالث، مدير التسويق الرئيسي في Visa "إن إضافة هذه الشراكة الجديدة إلى شراكتنا مع FIFA تؤكد مدى التزام Visa بكرة القدم على كافة الأصعدة، ابتداءًا بفئة البراعم ووصولاً إلى أعلى المستويات. ولذا فإننا متحمسون حيال المساهمة في هذه البطولة الرائدة وتقديم تجارب جديدة لعملائنا وحاملي بطاقاتنا وكافة المشجعين على حد سواء." يُذكر أن كأس العالم للأندية FIFA 2025™ ستشهد مشاركة أبرز الفرق على صعيد كرة القدم الدولية، بقيادة عدد من ألمع نجوم الساحة الكروية العالمية، إذ من المتوقع أن تشكل هذه المسابقة علامة فارقة في تاريخ اللعبة بقدر ما تعيد رسم معالم كيفية تتويج بطل العالم الحقيقي للأندية. ومن المتوقع أن تحضر البطولة جماهير غفيرة من شتى أنحاء العالم للاحتفاء بنسخة تاريخية ستشكل بداية تقليد عالمي جديد، علماً أن التذاكر لا تزال متاحة للانضمام إلى هذه الاحتفالية الكروية المرموقة. تَفضَّلوا بزيارة FIFA.com/tickets لحجز مقاعدكم ونيل فرصة فريدة لتكونوا جزءاً من تاريخ كرة القدم. ويتم حالياً التعاقد مع شركاء وموردين إضافيين سينضمون قريباً إلى كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، إذ من المزمع الإعلان عنهم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.