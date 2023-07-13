نجوم وفنانون محليون يُحيُون حفلات مهرجان FIFA Fan Festival™ في أستراليا وأوتياروا نيوزيلندا

ستكون أبواب مهرجان FIFA Fan Festival™ مفتوحة بالمجان في جميع المدن التسع المضيفة في كلا البلدين

تشمل الفعاليات حفلات موسيقية وندوات بالإضافة إلى بث المباريات مباشرة عبر شاشات عملاقة

سيتولى إحياء الفقرات الترفيهية فنانون من مشاهير عالم الموسيقى على المستوى المحلي مثل ليديهوك وجيسيبي وجيسيكا موبوي وكيمبرا بالإضافة إلى الاستمتاع بمشاهدة البث المباشر لمباريات البطولة، سيشهد مهرجان FIFA Fan Festival™ تألق نجوم وفنانين من أستراليا ونيوزيلندا خلال بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، حيث ستكون فعاليات المهرجان في كل مدينة من المدن المضيفة مناسَبة للاحتفاء بكرة القدم ضمن برنامج حافل تتخلله فقرات موسيقية وترفيهية وأنشطة تعكس روعة الثقافة وغناها، كما ستكون الجماهير الوافدة على موعد مع فرصة مواتية للتعرُّف على ما لذ وطاب من الأطباق، ناهيك عن الأحداث المخصَّصة لإذكاء حماس المشجعين ومتابعة المباريات مباشرة عبر شاشات عملاقة. وسيقام مهرجان FIFA Fan Festival™ في كل مدينة من المدن التسع المضيفة خلال منافسات البطولة، التي تنطلق يوم الخميس 20 يوليو/تموز، حيث سيكون الدخول مجانياً للجميع - من أكثر المشجعين شغفاً بالساحرة المستديرة إلى العائلات القادمة بهدف قضاء أوقات ممتعة ومسلية مع الأطفال، ومروراً بمن يبدون اهتمامهم بكرة القدم من حين لآخر، علماً أن الفعاليات التي ستقام في كل مدينة قد تم تصميمها خصيصاً لكي تراعي المناخ المحلي وأيام إجراء المباريات ومواعيد انطلاقها. وستتميز مختلف المهرجانات بإبداعات أسماء فنية موسيقية شهيرة من أستراليا ونيوزيلندا، وعلى رأسها نجوم أمثال ليديهوك وجيسيبي وجيسيكا موبوي وكيمبرا وسان سيسكو ومونتين.

“وفي هذا الصدد، قالت فاطمة سامورا، الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم: "يُعتبَر مهرجان FIFA Fan Festival™ فضاءً مناسباً يمكن فيه للجماهير والأسر وأفراد المجتمعات المحلية الاستمتاع بتجربة تتجاوز حدود كرة القدم، إذ يلبي حاجيات جميع أنواع الزوار، من الاستمتاع بالبث المباشر للمباريات إلى حضور ندوات تثقيفية وعروض فنية يُحييها مشاهير عالم الموسيقى". وتابعت: "إنه لمن دواعي فخرنا واعتزازنا إقامة مهرجان FIFA Fan Festival™ لأول مرة في بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، حيث عملنا مع المدن المضيفة والرعاة لضمان توفير فضاءات لا تقتصر على المتعة والتسلية فحسب، بل تراعي الشمولية أولاً وقبل كل شيء، في التزام واضح من FIFA (ومنظمي) هذه البطولة على حد سواء".

سيحظى عشاق كرة القدم القادمين من مختلف أنحاء العالم بفرصة التعرُّف أكثر عما تزخر به اللعبة الأكثر شعبية في العالم من إرث غني وتاريخ عريق، وذلك بزيارة المعرض الجديد الذي صُمِّم خصيصاً لفتح أبوابه أمام الجمهور بالتزامن مع هذه البطولة، حيث يقام بمتحف FIFA في سيدني برعاية هيونداي، وهو يُنظَّم تحت عنوان "Calling the Shots: Faces of Women's Football" (صاحبات القرار: وجوه من عالم كرة قدم السيدات)؛ كما يمكن للمشجعين زيارة "رواق قمصان المنتخبات الوطنية" في أوكلاند، حيث تشكل حلقة تبدو مثل قوس قزح بالنظر إلى تمازح ألوانها، بالإضافة إلى إمكانية التعرف أكثر على خبايا النسخ السابقة من البطولة والدول المتوَجة بألقابها، وذلك بإلقاء نظرة على معرض الصور التابع للمتحف في كل مدينة من المدن المضيفة الأخرى.

كما سيضفي ظهور الكأس الأصلية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ والتميمة الرسمية تازوني وبعض من أساطير FIFA رونقاً إضافياً على تجربة المشجعين في المهرجان، الذي يشهد أيضاً عروضاً حصرية لبعض السلسلات الوثائقية من إنتاج FIFA+ خلال أيام محدَّدة في فترة إقامة البطولة.

ولتوفير أجواء مثالية لجميع أفراد الأسرة، ستكون هناك مأكولات ومشروبات متنوعة لجميع الأعمار ومختلف الأذواق في كل مهرجان من المهرجانات، حيث يمكن للزوار تذوق أشهى الأطباق من عربات الطعام، واكتشاف أطباق السكان الأصليين وأشهر الطهاة، كما سيُخصَّص متجر FIFA وأكشاك لبيع المنتجات الرسمية في كل موقع من المواقع المخصَّصة لمهرجان المشجعين.

وستتاح للجماهير أيضاً الفرصة لحضور العديد من الندوات التثقيفية في إطار فعاليات مهرجان FIFA Fan Festival™، حيث ستركز حلقات النقاش في أستراليا على مواضيع وقضايا بالغة الأهمية مثل الإدماج في الرياضة والاستدامة وتمكين أحرار الهوية الجنسانية من خلال كرة القدم، بينما ستشهد أوتيروا نيوزيلندا محاضرات تحت عنوان "EQUALIZE" (مساواة)، وهي سلسلة نقاشات حول دور المرأة في الرياضة والأعمال والثقافة والمجتمع، علماً أن حضورها مجاني لعامة الجمهور.

للاطلاع على تواريخ ومواعيد فتح أبواب المهرجان في كل مدينة من المدن المضيفة، والتعرُّف على أسماء الفنانين المشاركين في الفعاليات، ندعوكم إلى زيارة الموقع الإلكتروني مهرجان FIFA Fan Festival™.

مواقع إقامة مهرجان FIFA Fan Festival ™ والفنانون المشاركون:

أوتيروا نيوزيلندا

أوكلاند/تاماكي ماكاوراو – ذي كلاود JessB, Ladi6, Troy Kingi, Tuawahine, Hollie Smith, Kaylee Bell

دنيدن/أوتيبوتي – بلدية دنيدن ومركز المؤتمرات غلينروي Bic Runga, Foley, Ladyhawke, Ladi6

هاميلتون/ كيريكيريروا – مركز الفعاليات كلودلاندز AACACIA, Robinson, Ella Monnery, Lou’ana

ويلينغتون/ تي وأنجانوي آ تارا – شيد 6 Ladyhawke, Rubi Du, Maisey Rika, Che Fu, JessB

أستراليا

أديلايد/تارنتانيا – فيستيفال بلازا Kimbra, San Cisco, Montaigne

بريسبان/ميانجين – ساويث بنك بارك لاندز Running Touch, Kita Alexander, FELIVAND, Sahara Beck, Eliza & the Delusionals

ملبورن/نارم – فديريشن سكوير Sycco, Samantha Jade

بيرث/بورلو – فورست بليس Katy Steele, Crucial Rockers, Joan & The Giants, Abbe May

سيدني/وانغال – تومبالونج بارك Jessica Mauboy, Steph Strings, Jacoténe, Jack River, Mia Wray