AB InBev تمدد شراكتها العالمية مع FIFA قبيل انطلاق نسخة تاريخية من كأس العالم FIFA 2026™

أعلنت AB InBev وFIFA تمديد اتفاقية الشراكة العالمية بينهما، لتصبح الشركة الرائدة عالمياً في صناعة المشروبات راعياً رسمياً للجعة في كأس العالم FIFA™ حتى عام 2030، إضافة إلى كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ المقرر إقامتها العام المقبل. ويأتي هذا الإعلان، الذي يمدد العلاقة بين الجانبين إلى أكثر من أربعة عقود، قبل يومين فقط من انطلاق أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم FIFA. وإلى جانب نسخة هذا العام التي ستشكل نقطة تحوُّل في تاريخ البطولة ، باعتبارها الأولى التي تضم 48 منتخباً وتشهد إقامة 104 مباريات، فإن النسخ المقبلة من بطولات FIFA الكبرى تمثل محطات بارزة في مسيرة اللعبة، وتوفر فرصاً فريدة لـAB InBev وعلاماتها التجارية الرائدة لتعزيز تجارب الجماهير الذين بلغوا السن القانوني الذي يسمح باستهلاك المشروبات الكحولية حول العالم.

وستشهد بطولة كأس العالم FIFA 2030™ الاحتفال بالذكرى المئوية لانطلاق البطولة، كما ستكون أول نسخة تقام عبر ثلاث قارات. وستستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا منافسات البطولة، بينما تُقام مباريات الاحتفال بالمئوية في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، الدولة التي احتضنت النسخة الأولى من كأس العالم عام 1930. أما كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ فستكون أول نسخة من البطولة تُقام في أمريكا الجنوبية. ومن المتوقع أن تُقام المنافسات وسط أجواء مفعمة بالشغف والحماس المنقطع النظير لكرة القدم في جميع أنحاء المنطقة، مع آمال بأن تسهم البطولة في الارتقاء بمكانة كرة القدم النسائية على الصعيد العالمي. وبهذه المناسبة، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "يسعدنا تمديد شراكتنا التاريخية مع AB InBev، الشركة الرائدة عالمياً في صناعة المشروبات، إلى ما بعد نسخة هذا العام من كأس العالم FIFA التي ستشكل محطة فارقة في تاريخ البطولة. أسهمت AB InBev في الارتقاء ببطولات وفعاليات FIFA منذ عام 1986، وحتى قبل أن تدور الكرة هنا في أمريكا الشمالية خلال عام 2026، يسعدنا أن نؤكد مواصلة عملهم معنا خلال فترة تاريخية سيشهد فيها العالم الاتحاد للاحتفال بمئوية كأس العالم FIFA، والوصول بكرة القدم النسائية إلى آفاق ومستويات غير مسبوقة". من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة AB InBev، ميشيل دوكيريس: "تُعد بطولة كأس العالم FIFA أكبر حدث رياضي في العالم، إذ تستقطب اهتمام مليارات المشجعين. كانت علاماتنا التجارية في قلب هذه الاحتفالات على مدى 40 عاماً، مما عزز الارتباط الوثيق بين الجعة والثقافة الرياضية. ونحن متحمسون لمواصلة شراكتنا مع FIFA وصناعة المزيد من اللحظات الاستثنائية التي يحتفل بها المشجعون في مختلف أنحاء العالم". يذكر أن AB InBev هي أيضاً الراعي الرسمي للجعة في بطولة كأس العالم FIFA لهذا العام، وهي النسخة الـ23 من الحدث الكروي العالمي، والتي تشهد مشاركة 48 منتخباً يتنافسون على اللقب عبر 104 مباريات تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز.