شركة Panini America تكشف عن غلاف ألبوم ملصقات كندا والولايات المتحدة الأمريكية لكأس العالم 2026 FIFA™

خلال فعالية خاصة سبقت القرعة النهائية في الولايات المتحدة الأمريكية، تم الكشف عن غلاف أمامي خاص لألبوم الملصقات الرسمي لكأس العالم 2026 FIFA™

ستكون نسخة 2026 من مجموعة ملصقات Panini هي الأكبر على الإطلاق

سيتم طرح غلاف خاص بالمكسيك خلال الأشهر المقبلة

مع ارتفاع مستوى الإثارة واقتراب موعد القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™ التي ستجري منافسات نسختها المقبلة الأكبر في التاريخ، كشفت شركة Panini America عن التصميم الرائع لألبوم الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والذي ستكون نسخته المقبلة متاحة أمام المليارات من هواة جمع ملصقات Panini، ولتكون هذه فرصة متجددة للانخراط في أجواء العرس الكروي العالمي.

وعلى مدى أكثر من نصف قرن من الزمن، أسرت مجموعة Panini من ملصقات كأس العالم FIFA™ قلوب الجماهير وهواة جمع الملصقات حول العالم، بفضل احتفائها باللاعبين والمنتخبات التي تبذل الغالي والنفيس في سبيل اعتلاء منصة التتويج. وبالنظر إلى أن 48 دولة ستتنافس في نسخة العام المقبل من البطولة، فإن هذه المجموعة من الملصقات ستكون الأكبر على الإطلاق.

ولهذه الغاية، ستُصدر Panini خلال الأشهر المقبلة الغلاف العالمي لألبوم ملصقات البطولة التي تستضيفها أمريكا الشمالية، ومن المتوقّع إصدار غلاف خاص بالمكسيك كذلك، لتكون هذه المرة الأولى التي تخصص فيها مجموعة Panini غلافاً خاصاً بمنطقة مستضيفة لبطولة كأس العالم FIFA™. أما طرح الغلاف الخاص فسيكون بمثابة إطلاق حملة محدودة المدة للطلب المسبق عبر منصة Amazon.

وعن هذا الإعلان، قال رومي غاي، مدير الأعمال لدى FIFA: "كما هو الحال بالنسبة لبطولة كأس العالم FIFA™، يُعتبر ألبوم ملصقات Panini واحداً من التقاليد الأقدم والأكثر شهرة في ثقافة كرة القدم العالمية. وقد قرَّب على مدى أجيال متعاقبة بين الجماهير، وخلق مشاعر الإثارة حول العالم، وترك ذكريات بقيت حاضرة رغم انتهاء نسخ البطولة. ونحن فخورون بالاستمرار بهذه الشراكة في كأس العالم 2026 FIFA™. ونتطلّع مع Panini إلى الاحتفال بمنتَج سيجمع هواة جمع الملصقات والعائلات والجماهير من كافة الفئات العمرية، فهذا الألبوم هو أكثر من مجرّد ملصقات قابلة للجمع، إنه رمز للبهجة والشغف والترقّب الذي يرسم معالم كأس العالم FIFA."

يُذكر أن غلاف ألبوم كندا والولايات المتحدة الأمريكية يُجسِّد هوية كأس العالم 2026 FIFA™ التي يعكسها شعار البطولة وكأسها الذهبية، بينما يُحافظ على الركلة المقصية الخالِدة التي اشتهرت بها ملصقات Panini والمستلهَمة من اللاعب الإيطالي السابق كارلو بارولا، والتي تحوّلت إلى شعار رسمي لـPanini عام 1965.

من جهته، قال مارك وارسوب المدير التنفيذي لشركة Panini America "استقطبت مجموعة ملصقات Panini الخاصة بكأس العالم جماهير من مختلف أرجاء العالم على مدى أجيال متعاقبة، ونحن نفخر بطرح غلاف هذا الألبوم التاريخي الخاص بكندا والولايات المتحدة الأمريكية لهذه النسخة (من البطولة). ويُعتبر هذا الغلاف الخاص بمثابة خطوة أولى للاحتفال بمنتجاتنا وشراكاتنا المتنوعة مع كأس العالم 2026 FIFA™، التي تشمل الملصقات والبطاقات القابلة للتبادل، ونحن على ثقة من أن هذا سيُثير حماس الجماهير وهواة الجمع."

يُذكر أن كأس العالم 2026 FIFA™ ستجري في 16 مدينة مستضيفة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. وقد تم الإعلان عن الغلاف الخاص اليوم في مدينة نيويورك نيو جيرسي التي ستشهد تنظيم المباراة النهائية في يوليو/تموز المقبل.