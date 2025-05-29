انضمام Lenovo وMotorola إلى شركاء بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

ستساهم شركة Lenovo في البطولة الجديدة من خلال توفير أجهزتها وحلولها التكنولوجية وتقنياتها المتطورة

تم تعيين Motorola، وهي إحدى الشركات التابعة لـ Lenovo، شريكاً رسمياً لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في مجال خدمة الهواتف الذكية

من المتوقع أن تُحدث هذه المسابقة ثورة في كرة القدم على صعيد الأندية، حيث ستشهد مشاركة 32 فريقاً من مختلف الاتحادات القارية الستة

يسر FIFA الإعلان عن إبرام شراكة مع Lenovo وMotorola Mobility، اللتين تُعدَّان من الشركات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، وذلك على بُعد أيام من انطلاق النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™، حيث سيتنافس 32 من أبرز أندية العالم ومن مختلف الاتحادات القارية الستة في مسابقة رائدة تحتفي بكرة القدم العالمية.

ففي إطار هذه الشراكة، ستقدم كل من Lenovo وMotorola تجارب فريدة للمشجعين، كما ستواصلان العمل مع FIFA لتسخير أجهزتهما وحلولهما المتطورة في مجال البنية التحتية وهواتفهما الذكية وخدماتهما المبتكرة بهدف دعم مهمة FIFA المتمثلة في جعل كرة قدم الأندية لعبة عالمية بحق.

وفي هذا الصدد، تم تعيين Motorola، وهي علامة تجارية تابعة لشركة Lenovo، شريكاً رسمياً لبطولة كأس العالم للأندية FIFA2025™ في مجال خدمة الهواتف الذكية، حيث ستَسعى لاستغلال انخراطها في كرة قدم الأندية للترويج لعلامتها التجارية على الصعيد الدولي، والتفاعل مع المشجعين في جميع أنحاء العالم.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال ماتياس غرافستروم، الأمين العام لـ FIFA: "ستشكل النسخة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للأندية FIFA بداية حقبة جديدة في مجال كرة قدم الأندية على الصعيد العالمي ــ حقبة شاملة ومبتكرة ومتوائمة مع تقنيات التواصل أكثر من أي وقت مضى. وإنه لمن دواعي سرورنا أن تنضم إلينا Motorola وLenovo في هذه البطولة الرائدة، إذ تقدمان تكنولوجيا من الطراز العالي ولديهما منظور عالمي، مما سيساعد في الارتقاء بمستوى تجربة المشجعين والفِرق وباقي الجهات الفاعلة ذات الصلة".

وبعد تعيين Lenovo شريكاً رسمياً لـ FIFA في مجال التكنولوجيا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تأتي هذه الاتفاقية الإضافية لتغطي بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ أيضاً، مما يعزز التزام الشركة بإرساء أسس المستقبل الرقمي للعبة كرة القدم.