FIFA و"Z" يكشفان النقاب عن اتفاقية لنقل كأس العالم FIFA 2026™ وبطولات FIFA الكبرى إلى الجماهير في الهند حتى عام 2034

أبرم FIFA شراكة مع "Z" لنقل بطولات كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™ وكأس العالم FIFA 2030™ ومجموعة من المسابقات الأخرى إلى الجماهير في الهند حتى عام 2034

تضمن الاتفاقية توزيعاً واسع النطاق لبطولة كأس العالم FIFA 2026™ في سوق استراتيجية، إلى جانب بطولات كبرى لفئات الرجال والسيدات والشباب، فضلاً عن بث محتوى وثائقي

تهدف الشراكة إلى توسيع نطاق انتشار بطولات FIFA والتفاعل الجماهيري في مختلف أنحاء الهند عبر توزيع شامل يقوم على منصات متعددة

توصَّل FIFA إلى اتفاق مع "Z" لبث وتوزيع مجموعة من بطولات FIFA في الهند بين عامي 2026 و2034، بما في ذلك كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2027™ وكأس العالم FIFA 2030™، وهو ما يضمن تمكين الجماهير من مواكبة أبرز أحداث كرة القدم على أعلى مستوى وعلى نطاق واسع في واحدة من أهم الأسواق التي تشهد نمواً مطَّرداً لهذه الرياضة.

وبموجب هذه الشراكة، ستتولى "Z" تغطية 39 حدثاً من أحداث FIFA خلال هذه الفترة، ويشمل ذلك بطولات الرجال والسيدات والشباب. ويتعلق الأمر بكل من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ وكأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™، وكأس العالم لكرة الصالات FIFA بمختلف فئاتها، وكأس القارات للأندية FIFA™، إلى جانب بطولات كأس العالم FIFA™ الرئيسية، علماً أن الاتفاقية تتضمن كذلك محتوى وثائقياً مرتبطاً بهذه البطولات.

وستشهد الشراكة توزيع المباريات والبرامج المرتبطة بها عبر قنوات "Z" التقليدية (UNITE8 Sports) ومنصتها الرقمية (Zee 5)، مع تغطية متعددة اللغات مُصمَّمة لتعزيز سهولة الوصول والتفاعل الجماهيري في مختلف أنحاء الهند، على أن يشمل ذلك بطولة كأس العالم FIFA 2026™ أيضاً.

وفي هذا الصدد، قال رومي جاي، مدير الأعمال التجارية في FIFA: "بطولة كأس العالم FIFA هي الحدث الأكبر على وجه الأرض، ويسعدنا أن نتعاون مع "Z" للمرة الأولى لنقل هذا العرس العالمي إلى الهند".

وأضاف: "يولي FIFA أهمية استراتيجية للسوق الهندية، لما تزخر به من إمكانات هائلة قوامها جمهور شاب ومفعم بالشغف. ونحن نؤمن بأن "Z" ستؤدي دوراً محورياً في توسيع نطاق انتشار كرة القدم داخل أوساط المشجعين في جميع أنحاء الهند، وذلك بالنظر لما تزخر به من منظومة واسعة على مستوى البث والتوزيع الرقمي، إلى جانب فهمها العميق للمشاهدين المحليين وقدراتها متعددة المنصات".

“من جانبه، قال بونيت غوينكا، الرئيس التنفيذي لمجموعة Zee Entertainment Enterprises Ltd: "نحن متحمسون لنقل واحد من أكبر الأحداث الرياضية في العالم إلى الجماهير الهندية".

وأضاف: "إذ تتجاوز كرة القدم الحدود الجغرافية والفئات السكانية، فإن استثماراتنا في سبيل الحصول على الحقوق الإعلامية وإطلاق قنوات رياضية مُتخصِّصة تعكس إيماننا الراسخ بإمكاناتها على المدى الطويل، حيث تمثل نهجنا الاستثماري في كسب حقوق نرى فيها أهمية راهنة وإمكانات نمو مستقبلية. ومن شأن شراكتنا مع FIFA أن تتيح لنا استغلال القيمة الحقيقية لهذه الرياضة، بما ينسجم مع تركيزنا الواضح على النمو وتحقيق الأرباح، مع تعزيز حماس كل مشجع إزاء اللعبة".