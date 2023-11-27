اعتماد China Media Group ناقلًا رسميًا في جمهورية الصين الشعبية لبطولتي كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم FIFA 2030™

الاتفاق على صفقة بث للنسختين القادمتين من بطولتي كأس العالم FIFA™ وكأس العالم للسيدات FIFA™

ماتياس غرافستروم الأمين العام لـ FIFA: "نحن سعداء للغاية وفخورون بشراكتنا مع CMG لنقل كأس العالم FIFA إلى جميع المشجعين في الصين"

بث البطولة في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان سيعزز الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع الناشئين

أكد FIFA توصله إلى اتفاق مع China Media Group (CMG) لبث جميع مباريات بطولتي كأس العالم FIFA 2026™ وكأس العالم FIFA 2030™ في جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة إلى مباريات كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ وكأس العالم للسيدات FIFA 2031™.

وصرح الأمين العام لـ FIFA، ماتياس غرافستروم، قائلاً: "إنه لمن دواعي سرورنا الحقيقي أننا توصلنا إلى اتفاق مع CMG". وأضاف: "يكتسب السوق الصيني أهمية بالغة لمجتمع كرة القدم العالمي. فنحن ندرك مدى شغف مشجعي كرة القدم الصينيين. ونشعر بسعادة وفخر كبيرين بشراكتنا مع CMG لنقل كأس العالم FIFA إلى جميع المشجعين في الصين."

ويأتي هذه الاتفاق ليمدد الشراكة الراسخة بين FIFA وCMG، كما يعزز خطط التغطية الإعلامية في البلاد للنسخة الأولى والتاريخية من البطولة التي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا. كما يمثل خطوة هامة في إطار جهود FIFA لربط البطولة بالجماهير الشابة من خلال التغطية الرقمية.

وأضاف السيد غرافستروم قائلاً: "لقد كانت CMG شريكًا قويًا على مدار الخمسين عامًا الماضية، ووجودهم معنا في النسختين القادمتين من كأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA سيعزز جدًا من طريقة بث البطولة". وأضاف: "تتبوأ CMG مكانة رائدة في تكنولوجيا البث، لذا فإننا نتطلع حقاً للارتقاء ببطولة كأس العالم FIFA هذه، وهي الأولى التي تضم 48 منتخبًا، إلى مستويات غير مسبوقة."

بث نسخة كأس العالم FIFA الأكثر شمولًا على الإطلاق في ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، سيعطي زخمًا إضافيًا لخطط الاتحاد الصيني لكرة القدم (CFA) الرامية إلى دفع عجلة تطوير قطاع الشباب والارتقاء بالأداء الوطني.