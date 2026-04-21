تغطية بث غير مسبوقة لكأس العالم للسيدات FIFA 2027™ عبر أوروبا

تحقيق أوسع تغطية جماهيرية للبث الأوروبي على الإطلاق من خلال اتفاقيات تاريخية مع اتحاد البث الأوروبي ومجموعة ساران الإعلامية

وصول مجاني مضمون إلى البث في أكثر من 40 منطقة، مع عرض مباراة واحدة على الأقل يوميًا على الهواء مباشرةً

تغطية شاملة للارتقاء بكرة القدم النسائية أثناء النسخة الأولى التي تستضيفها أمريكا الجنوبية من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

أعلن FIFA اليوم عن أعلى مستوى من التغطية الإعلامية تم تأمينه على الإطلاق لكأس العالم للسيدات FIFA™ في أوروبا، وذلك بعد توقيع اتفاقيتين ضخمتين لحقوق البث الإعلامي مع اتحاد البث الأوروبي (EBU) ومجموعة ساران الإعلامية. ستكفل هذه الاتفاقيات انتشارًا غير مسبوق للبطولة عندما تستضيف البرازيل كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ في الفترة من 24 يونيو/حزيران إلى 25 يوليو/تموز 2027.

وبموجب الاتفاقية مع اتحاد البث الأوروبي، ستقوم 19 هيئة بث عامة في 18 منطقة أوروبية بتقديم تغطية مجانية واسعة النطاق على التلفاز والراديو والمنصات الرقمية. وستُبث جميع المباريات مباشرةً، مع ضمان بث مباراة واحدة على الأقل يومياً على قنوات أعضاء اتحاد البث الأوروبي. كما ستعمل باقات أبرز الأحداث الشاملة، المدعومة من يوروفيجن نيوز، على تعزيز إمكانية الوصول وتعميق التفاعل مع الجماهير في جميع أنحاء القارة. هذا وجدد اتحاد البث الأوروبي التزامه الذي قطعه في عام 2023 ببث ساعة واحدة على الأقل من المحتوى المخصص لكرة القدم النسائية أسبوعياً على منصته الرقمية وشبكة البث خاصته بشكل مستمر.

كما أنه من المقرر بث بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ من قِبل أعضاء اتحاد البث الأوروبي في المناطق التالية: بلجيكا، التشيك، الدنمارك، فنلندا، جرينلاند، المجر، أيسلندا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، بولندا، سلوفاكيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، وأوكرانيا.

وفي سياق منفصل، عيّن FIFA مجموعة ساران الإعلامية كوكالة حصرية لحقوق الإعلام في 24 منطقة أوروبية وأوراسية. وستعمل مجموعة ساران الإعلامية في هذا الدور مع كبرى شركات البث في كل سوق لزيادة الوصول إلى أقصى حد وضمان سهولة وصول قوية للجماهير.

ومن المقرر أن تكون المناطق التي تغطيها اتفاقية مجموعة ساران الإعلامية هي: ألبانيا، أرمينيا، أذربيجان، البوسنة والهرسك، بلغاريا، كرواتيا، إستونيا، جورجيا، كازاخستان، كوسوفو، جمهورية قيرغيزستان، لاتفيا، ليتوانيا، مولدوفا، الجبل الأسود، مقدونيا الشمالية، جمهورية أيرلندا، رومانيا، صربيا، سلوفينيا، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان، وأوزبكستان.

وقالت جيل إليس، رئيسة قسم كرة القدم في FIFA: "من المثير للإعجاب أن نرى كيف يحتضن سوق البث الأوروبي هذه النسخة التاريخية من كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ من خلال الالتزام بتغطية شاملة هي الأوسع في تاريخ البطولة."

وأضافت: "نشهد اهتماماً قوياً واعترافاً واضحاً بمنتج عالمي المستوى، ومن المقرر إعادة استثمار عائدات حقوق البث التلفزيوني في المنطقة لتسريع النمو العالمي للجانب النسائي من اللعبة. وستضمن هذه الاتفاقيات التاريخية تسليط الضوء على مسيرة اللاعبات، ومشاركة لحظات التألق، وإلهام الفتيات والفتيان الصغار في كل مكان ليحلموا بأحلام أكبر."

هذا وبالإضافة إلى الصفقات مع اتحاد البث الأوروبي ومجموعة ساران الإعلامية، منح FIFA بالفعل حقوق البث في أوروبا لقناة M6 في فرنسا، وقناة TV4/SVT في السويد، وقناة BBC/ITV في المملكة المتحدة، مع استمرار المفاوضات في المناطق القليلة المتبقية.