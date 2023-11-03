الإعلان عن قائمة حكام كأس العالم للأندية السعودية 2023 FIFA™

أعلنت لجنة حكام FIFA عن الحكام الذين سيشرفون على بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™ المقبلة والتي ستقام في جدة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر/كانون الأول. تم اختيار إجمالي 24 حكمًا للمباريات، بما في ذلك 5 حكام رئيسيين و10 حكام مساعدين و8 حكام فيديو وحكم مساعد، وتم تختيارهم بالتعاون الوثيق مع اتحادات FIFA القارية الستة. وسيحضر جميع حكام المباريات الذين تم اختيارهم الندوة التحضيرية التي تبدأ في جدة يوم 7 ديسمبر وتستمر حتى 11 ديسمبر. تابع التحضير للبطولة والأخبار والميزات وأبرز المباريات والمزيد على FIFA+.