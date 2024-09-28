تعيين حكام مباريات ربع نهائي كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024™

تعيين طاقم تحكيم لمباريات دور الثمانية في بطولة كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024™
طشقند وبخارى تستضيفان مباريات يومي الأحد والاثنين المقبلين
أوزبكستان تستضيف أول حدث FIFA في آسيا الوسطى
أعلنت لجنة الحكام التابعة لـFIFA عن حكام المباريات المختارين لمباريات الدور ربع النهائي في كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™.
ستبدأ المباراة التي ستقام في بخارى يوم الأحد بين البرازيل حاملة اللقب خمس مرات والمغرب حاملة اللقب الأفريقي، حيث سيدير المباراة أليخاندرو مارتينيز (إسبانيا) وخوان كورديرو (إسبانيا) وخورخي فلوريس (السلفادور). في وقت لاحق من مساء اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند، تواجه أوكرانيا منتخب فنزويلا ويشرف على المباراة طارق الخطبي (مصر) وعامر كمون (تونس) وإدواردو فرنانديز (البرتغال).
تبدأ مباريات يوم الإثنين مع الوافد الجديد فرنسا ضد باراغواي في بخارى، وسينضم فلوريس إلى دييغو مولينا (كوستاريكا) وأنتوني رايلي (نيوزيلندا) في تشكيل ثلاثي تحكيم المباراة. أما المباراة المتبقية في الدور نصف النهائي فستكون بين كازاخستان والأرجنتين الفائزة باللقب عام 2016، وسيتولى التحكيم فيها أوندريج تشيرني (التشيك) ودانييل رودريغيز (أوروغواي) وهيرويوكي كوباياشي (اليابان).