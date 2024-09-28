تعيين حكام مباريات ربع نهائي كأس العالم لكرة الصالات FIFA 2024™

ستبدأ المباراة التي ستقام في بخارى يوم الأحد بين البرازيل حاملة اللقب خمس مرات والمغرب حاملة اللقب الأفريقي، حيث سيدير المباراة أليخاندرو مارتينيز (إسبانيا) وخوان كورديرو (إسبانيا) وخورخي فلوريس (السلفادور). في وقت لاحق من مساء اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند، تواجه أوكرانيا منتخب فنزويلا ويشرف على المباراة طارق الخطبي (مصر) وعامر كمون (تونس) وإدواردو فرنانديز (البرتغال).