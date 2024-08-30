الإعلان عن حكام المباريات الثماني الأولى في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™

سيتم تجربة تقنية الفيديو المساعد في البطولة تم تأكيد حكام المباريات لليومين الأولين من مباريات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024™، وهي النسخة الأولى من البطولة التي تضم 24 فريقًا. ستتولى مارتا هويرتا، التي أصبحت الشهر الماضي أول حكمة في إسبانيا تتم ترقيتها إلى كرة القدم الاحترافية للرجال، إدارة المباراة بين المكسيك والكاميرون الوافدة لأول مرة على البطولة، وهي واحدة من مباراتين ستنطلقان في وقت واحد في يوم السبت 31 أغسطس. وستساعدها مواطنتاها الإسبانيتان غوادالوبي بوراس وإليانا فرنانديز مع فينسنتيا أميدوم من توغو كحكمة رابعة. وفي الوقت نفسه، ستشرف الصينية فانجيو دونج على المباراة بين فرنسا وكندا، بمساعدة مواطناتها ليجون شيه - التي أصبحت في وقت سابق من هذا العام أول امرأة تحكم مباراة في الدوري الصيني الممتاز للرجال - ومينجشياو باو مع سوزانا كوريللا من الإكوادور كحكمة رابعة.