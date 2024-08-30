الإعلان عن حكام المباريات الثماني الأولى في بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™

تنطلق مباريات المكسيك ضد الكاميرون وفرنسا ضد كندا في 31 أغسطس
سيتولى 58 حكمًا المباريات في كولومبيا
سيتم تجربة تقنية الفيديو المساعد في البطولة تم تأكيد حكام المباريات لليومين الأولين من مباريات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024™، وهي النسخة الأولى من البطولة التي تضم 24 فريقًا. ستتولى مارتا هويرتا، التي أصبحت الشهر الماضي أول حكمة في إسبانيا تتم ترقيتها إلى كرة القدم الاحترافية للرجال، إدارة المباراة بين المكسيك والكاميرون الوافدة لأول مرة على البطولة، وهي واحدة من مباراتين ستنطلقان في وقت واحد في يوم السبت 31 أغسطس. وستساعدها مواطنتاها الإسبانيتان غوادالوبي بوراس وإليانا فرنانديز مع فينسنتيا أميدوم من توغو كحكمة رابعة. وفي الوقت نفسه، ستشرف الصينية فانجيو دونج على المباراة بين فرنسا وكندا، بمساعدة مواطناتها ليجون شيه - التي أصبحت في وقت سابق من هذا العام أول امرأة تحكم مباراة في الدوري الصيني الممتاز للرجال - ومينجشياو باو مع سوزانا كوريللا من الإكوادور كحكمة رابعة.
وستتولى الحكمة الكرواتية إيفانا مارتينسيتش إدارة المباراة الافتتاحية المرتقبة للمنتخب المضيف ضد أستراليا، بمساعدة مواطنتها مايا بترافيتش وستاسا سبور من سلوفينيا، مع أميدوني كحكمة رابعة، فيما ستتولى كريستال سوبرز إدارة المباراة عندما يواجه منتخب فيجي الذي يشارك لأول مرة البرازيل، بمساعدة مواطنتيها من ترينيداد كاريسا دوجلاس جاكوب وميليسا نيكولاس، مع كوريللا كحكمة رابعة. سيتولى ما مجموعه 58 حكمة مباريات البطولة، بما في ذلك 18 حكمة و36 حكمة مساعدة وأربع حكام مساعدين، إدارة المباريات خلال البطولة.
كما ستتولى تحكيم مباراة إسبانيا حاملة اللقب الافتتاحية ضد الولايات المتحدة الأمريكية يوم الأحد 1 سبتمبر الحكمة الأوروغوية أناهي فرنانديز ومساعدتها ديانا فرنانديز وبلين كلافيجو، مع كيسي ريبيلت من أستراليا كحكمة رابعة. وستتولى ناتالي سيمون (الولايات المتحدة الأمريكية) تحكيم مباراة ألمانيا ضد فنزويلا، بمساعدة مواطنتيها ميغان مولين وكالي سميث والمكسيكية ليزيت جارسيا كحكمة رابعة. وستتولى جوليانا ديميتريسكو (رومانيا)، بمساعدة سفيتلانا جروشكو (أوكرانيا) وأمينة جوتشي (النمسا)، تحكيم مباراة باراجواي ضد المغرب الوافد الجديد للبطولة، مع ريبيلت كحكمة رابعة. وستتولى الحكمة المكسيكية كارين هيرنانديز ومساعدتيها جيسيكا موراليس وإيلفا جوتيريز تحكيم مباراة نيجيريا ضد كوريا الجنوبية، بمساعدة الحكم الرابع جارسيا. وستدخل بطولة كولومبيا التاريخ من خلال تجربة الفيديو المساعد (VS)، وهو بديل مبسط لحكام الفيديو المساعدين (VAR)، حيث يواصل FIFA دعم استخدام التكنولوجيا لمساعدة الحكام.