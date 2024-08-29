كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024 FIFA™

بث مباشر، ملخصات للمباريات، حصريات والمزيد!
بث مباشر، ملخصات للمباريات، حصريات والمزيد!
الأربعاء 11 سبتمبر 2024, 15:00
التحكيم

إعلان حكام مباريات دور الستة عشر لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™

  • عين FIFA حكام ومساعدي مباريات يومي 11 و12 سبتمبر

  • تتولّى 58 حكمة إدارة المباريات في كولومبيا

  • يتم تطبيق تقنية الفيديو المساعد في البطولة

تم تعيين حكام مباريات دور الـ16 من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™، والتي ستقام يومي الأربعاء 11 سبتمبر والخميس 12 سبتمبر.

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تعيينات حكام كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™

في 11 سبتمبر، ستدير المباراة بين إسبانيا حاملة اللقب وكندا في كالي الحكمة هيونجيونغ أوه (جمهورية كوريا)، وتساعدها مواطنتها كيونغمين كيم وسوباوان هينثونغ (تايلاند)، بينما ستكون فينسنتيا أميدوم (توغو) حكماً رابعاً. أما المباراة التالية على ملعب باسكوال غيريرو، بين البلد المضيف كولومبيا وجمهورية كوريا، فيديرها الثلاثي الإسباني مارتا هويرتا (حكم ساحة) وغوادالوبي بوراس وإليانا فرنانديز (مساعدتين)، مع تعيين المكسيكية ليزيت غارسيا كحكم رابع. وفي بوغوتا، ستدير ماريا سولي فيريري كابوتي (إيطاليا) مباراة البرازيل والكاميرون، ويساعدها مواطنتها تيزيانا تراشياتي وفانيسا غوميز (البرتغال)، مع كارين هيرنانديز (المكسيك) كحكم رابع. مباراة المكسيك ضد الولايات المتحدة، في بوغوتا أيضاً، ستديرها الحكم يوليانا ديمتريسكو (رومانيا)، ويساعدها سفيتلانا غروشكو (أوكرانيا) وأمينة غوتشي (النمسا)، وكيسي رايبلت (أستراليا) حكماً رابعاً.

Referee Shahenda Saad Ali El Maghribi gestures

وفي 12 سبتمبر، تدير مباراة ألمانيا مع الأرجنتين في بوغوتا الحكم شيندا سعد (مصر)، ويساعده كل من سكينة حمدي (المغرب) وأسماء وهاب (الجزائر)، وكايسي رايبلت (أستراليا) حكماً رابعاً. كما سيدير مباراة اليابان ضد نيجيريا، في بوغوتا أيضاً، الثلاثي الأمريكي ناتالي سيمون (حكم ساحة) وميغان مولين وكالي سميث (مساعدتين)، مع الأوروغوايانية أناهي فرنانديز كحكم رابع. في ميديلين، سيدير مباراة كوريا الديمقراطية والنمسا الثلاثي التشيلي ديون ريسيوس (حكم ساحة) ومارسيا كاستيو وليزلي فاسكيز (مساعدتين)، مع تعيين أستريد غراماجو من غواتيمالا كحكم رابع. أما المباراة التالية بين فرنسا وهولندا ستديرها إيفانا مارتينشيتش من كرواتيا، ويساعدها مايا بيترافيتش وستاشا شبور من سلوفينيا، مع فيرونيكا بيرناتسكايا من جمهورية قيرغيزستان كحكم رابع.

Referee Dione Rissios Durán gestures

وتتولى 58 حكمة، من بينهن 18 حكمة رئيسية و36 حكمة مساعدة وأربع حكمات مساعدات، إدارة المباريات خلال البطولة التي تقام في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 22 سبتمبر/أيلول. كما تشهد كولومبيا أيضاً تجربة دعم الفيديو لكرة القدم (VS)، وهو بديل مبسط لحكام الفيديو المساعدين (VAR)، حيث يستمر FIFA بدعم استخدام التكنولوجيا لمساعدة الحكام.

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