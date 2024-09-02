الإعلان عن حكام المباريات من 13 إلى 16 لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA

تم تأكيد حكام المباريات للأيام الأربعة الافتتاحية في الجولة الثانية من كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024™. ستتولى الإيطالية ماريا سولي فيريري كابوتي مسؤولية مباراة المجموعة الأولى بين كولومبيا المضيفة والكاميرون الوافدة لأول مرة على ملعب بوغوتا، بمساعدة مواطنتها تيزيانا تراسياتي والبرتغالية فانيسا جوميز مع سوزانا كوريللا من الإكوادور كحكم رابع. في وقت سابق من هذا العام، كانت فيريري كابوتي وتراسياتي جزءًا من أول فريق تحكيم نسائي بالكامل يتولون مسؤولية مباراة في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى عندما أدارا مباراة بين إنتر ميلانو ضد تورينو إف سي في أبريل. وستتولى الحكمة الإكوادورية مارسيلي زامبرانو والمساعدتان فيفيانا سيجورا وستيفانيا باجواي إدارة مباراة المكسيك وأستراليا في نفس المجموعة، بدعم من كوريللاً أيضاً.