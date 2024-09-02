الإعلان عن حكام المباريات من 13 إلى 16 لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA

أعلن FIFA عن أسماء الحكام والمساعدين في 3 سبتمبر
58 حكمة ستدير المباريات في كولومبيا
تطبيق تقنية الفيديو المساعد في البطولة
تم تأكيد حكام المباريات للأيام الأربعة الافتتاحية في الجولة الثانية من كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024™. ستتولى الإيطالية ماريا سولي فيريري كابوتي مسؤولية مباراة المجموعة الأولى بين كولومبيا المضيفة والكاميرون الوافدة لأول مرة على ملعب بوغوتا، بمساعدة مواطنتها تيزيانا تراسياتي والبرتغالية فانيسا جوميز مع سوزانا كوريللا من الإكوادور كحكم رابع. في وقت سابق من هذا العام، كانت فيريري كابوتي وتراسياتي جزءًا من أول فريق تحكيم نسائي بالكامل يتولون مسؤولية مباراة في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى عندما أدارا مباراة بين إنتر ميلانو ضد تورينو إف سي في أبريل. وستتولى الحكمة الإكوادورية مارسيلي زامبرانو والمساعدتان فيفيانا سيجورا وستيفانيا باجواي إدارة مباراة المكسيك وأستراليا في نفس المجموعة، بدعم من كوريللاً أيضاً.
في المجموعة الثانية، ستتولى الحكمة الكورية الجنوبية هيونجونج أوه، التي أدارت مباريات كأس العالم للسيدات 2023 FIFA، إدارة المباراة بين فرنسا والبرازيل، بمساعدة مواطنتها كيونج مين كيم وسوبوان هينتونج من تايلاند والمكسيكية ليزيت جارسيا كحكم رابع.
وسيساعد شاهندة سعد (مصر) كل من سكينة حمدي (المغرب) وأسماء فريال وهاب (الجزائر)، مع تعيين غارسيا كحكم رابع، في مباراة فيجي وكندا في نفس المجموعة. ستتولى ما مجموعة 58 حكمة، بما في ذلك 18 حكمة و36 حكمة مساعدة وأربع حكام مساعدين، إدارة المباريات خلال البطولة.
وسيتم صنع التاريخ في كولومبيا مع تجربة دعم الفيديو لكرة القدم (VS)، وهو بديل مبسط لحكام الفيديو المساعدين (VAR)، حيث FIFA دفع استخدام التكنولوجيا لمساعدة الحكام.