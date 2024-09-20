الإعلان عن حكام المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024™

تم تعيين حكام نهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024™ المقرر يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، ومباراة تحديد المركز الثالث في اليوم السابق، وكلاهما على ملعب نيميسيو كاماتشو إل كامبين في بوغوتا.