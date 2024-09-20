الإعلان عن حكام المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة 2024™

الإيطالية ماريا سولي فيريري كابوتي حكمًا للنهائي
مباراة المركز الثالث ستديرها المصرية شاهندة سعد من مصر
تم ما مجموعه 58 حكما للمباريات في كولومبيا
تم تعيين حكام نهائي كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024™ المقرر يوم الأحد 22 سبتمبر 2024، ومباراة تحديد المركز الثالث في اليوم السابق، وكلاهما على ملعب نيميسيو كاماتشو إل كامبين في بوغوتا.
وستحكم ماريا سولي فيريري كابوتي (إيطاليا) المباراة النهائية بين كوريا الديمقراطية واليابان, ويساعدها تيزيانا تراشياتي (إيطاليا) وفانيسا جوميز (البرتغال)، ويساعدها كيسي ريبلت (أستراليا) كحكمة رابعة.
وستتولى شاهندة سعد (مصر) إدارة مباراة تحديد المركز الثالث بين الولايات المتحدة وهولندا، ويساعدها سكينة حمدي (المغرب) وأسماء وهاب (الجزائر) وفينسينتيا أميدوم (توجو) كحكمة رابعة.