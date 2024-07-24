تطبيق إجراء "القائد فقط" في مسابقتي كرة القدم الأولمبية

رئيس FIFA: "إجراء مهم لمستقبل اللعبة"
سيواصل FIFA مراقبة تأثير هذا الإجراء
تشجيع تطبيق هذا الإجراء على كافة مستويات كرة القدم
نشر FIFA إرشاداته لكافة المنتخبات المشاركة في مسابقتي كرة القدم الأولمبية باريس 2024 فيما يتعلّق بالإجراء الذي يسمح لقائدي المنتخبين حصراً التواصل مع الحَكَم في حالات معينة. ويشجّع FIFA تنفيذ هذا الإجراء من قبل منظمي المسابقات على مستوى العالم، إذا رغبوا في القيام بذلك، بدءًا من مستوى النخبة وما دونه.
وفي معرض تأكيده على أهمية هذا الإجراء، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "لا وجود لكرة القدم من دون حكام. وحماية الحكام وضمان التعامل معهم باحترام هو أمر جوهري لمستقبل اللعبة. تطبيق إجراءات مثل ‘القائد فقط‘ هو أمر أساسي للمحافظة على روح كرة القدم وحماية أولئك الذين يصونون قوانينها."
وامتدح رئيس لجنة حكام FIFA بييرلويجي كولينا المبادرة قائلاً "تُعتبر هذه خطوة مهمة في إطار المساعي لتعزيز مستوى العدالة والاحترام في كرة القدم، مع فتح قناة للحوار بين الحُكّام والفرق. وكما رأينا في الماضي، فإن الإجراءات التي تهدف للدفاع عن روح كرة القدم يتم قبولها في النهاية." ستنطلق منافسات مسابقة كرة القدم الأولمبية للرجال يوم الأربعاء 24 يوليو/تموز 2024، قبل يوم واحد من بداية منافسات مسابقة كرة القدم الأولمبية للسيدات. ويُمكن الاطلاع هنا على الجدول الكامل للمباريات.