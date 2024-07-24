تطبيق إجراء "القائد فقط" في مسابقتي كرة القدم الأولمبية

رئيس FIFA: "إجراء مهم لمستقبل اللعبة"

سيواصل FIFA مراقبة تأثير هذا الإجراء

تشجيع تطبيق هذا الإجراء على كافة مستويات كرة القدم

نشر FIFA إرشاداته لكافة المنتخبات المشاركة في مسابقتي كرة القدم الأولمبية باريس 2024 فيما يتعلّق بالإجراء الذي يسمح لقائدي المنتخبين حصراً التواصل مع الحَكَم في حالات معينة. ويشجّع FIFA تنفيذ هذا الإجراء من قبل منظمي المسابقات على مستوى العالم، إذا رغبوا في القيام بذلك، بدءًا من مستوى النخبة وما دونه.

وفي معرض تأكيده على أهمية هذا الإجراء، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "لا وجود لكرة القدم من دون حكام. وحماية الحكام وضمان التعامل معهم باحترام هو أمر جوهري لمستقبل اللعبة. تطبيق إجراءات مثل ‘القائد فقط‘ هو أمر أساسي للمحافظة على روح كرة القدم وحماية أولئك الذين يصونون قوانينها."