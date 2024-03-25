ألمانيا تشهد انطلاق النسخة الثانية لدبلوم FIFA للقيادة الفنية

ستعتمد دورة 2024-2025 من الدبلوم على نجاح النسخة الأولى

يهدف الدبلوم إلى أن يصبح الشهادة المعترف بها عالمياً للمدراء الفنيين في عالم كرة القدم

أول مراحل البرنامج الذي يمتد لـ18 شهراً ستكون ورشة من ثمانية أيام في ألمانيا

تشهد ألمانيا بتاريخ 1 أبريل/نيسان 2024 انطلاق النسخة الثانية من دبلوم FIFA للقيادة الفنية الذي يسعى لأن يصبح "الشهادة المعترف بها عالمياً" للمدراء الفنيين في عالم كرة القدم. وستضمّ هذه الدفعة 25 مشارِكاً من مختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء والاتحادات القارية وFIFA، الذين سيتواجدون في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم لإتمام المرحلة الأولى من مشوار نيل المستوى السادس من هذه الشهادة الكروية الوحيدة من نوعها.

وبهذه المناسبة، قال ستيفن مارتنز، مدير قسم تطوير كرة القدم العالمية "يُعد إطلاق النسخة الثانية من هذا الدبلوم بمثابة دليل إضافي على التزامنا بالاستثمار المستدام في التعليم والقادة في الإدارة الفنية." وأضاف "نحن على قناعة بأن هذا الدبلوم سيُساعد كافة المشاركين على رفع مستوى إدارة كرة القدم في بلادهم، داخل وخارج الملعب. ومن شأن إعداد قادة استثنائيين في الجانب الفني أن يساعدنا على تحقيق أهدافنا الاستراتيجية طويلة المدى، ومنح كل موهبة فرصة لصقلها، وتطوير اللعبة على كل المستويات."

البناء على النجاح الكبير للنسخة الأولى

يأتي إطلاق النسخة الثانية من الدبلوم، الذي يستمر لـ18 شهراً، إثر النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى التي انطلقت في البرازيل في مايو/أيار الماضي، وهو ما قال عنه جيمي هوشن، رئيس قسم القيادة الفنية لدى FIFA: "إننا مسرورون للغاية من مسار النسخة الأولى من دبلوم FIFA للقيادة الفنية الذي يُختتم في زيورخ في ديسمبر/كانون الأول المقبل."

وأضاف "شهدنا منذ إطلاق الدبلوم على تجارب تعليمية لا تُنسى، وهو ما يُعتبر دليلاً على التزام كافة المشاركين والكادر التعليمي. إننا على قناعة بأن ما اكتسبه المشاركون من خبرات ثقافية في البرازيل واليابان، بالإضافة إلى الزيارة المقبلة لهولندا، ستبقى حاضرة في ذاكرتهم إلى الأبد."

يُذكر أن "دبلوم القيادة الفنية" يُمثل جوهر مسار تعلّم القادة الفنيين الذي أطلقه FIFA ويشمل: