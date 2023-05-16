FIFA يُطلق "دبلوم القيادة الفنية" الجديد

شهدت مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية إطلاق المرحلة الأولى من الدبلوم الجديد

يهدف الدبلوم إلى أن يصبح الشهادة المعترف بها عالمياً للمدراء الفنيين في عالم كرة القدم

هذه هي الورشة الحضورية الأولى من أصل أربع في فترة الدبلوم الممتدة لـ18 شهر

يهدف دبلوم القيادة الفنية الجديد الذي أطلقه FIFA إلى أن يصبح بمثابة الشهادة المعترف بها عالمياً للمدراء الفنيين في عالم كرة القدم، وقد حقق خطوة جديدة في هذا الطريق بإطلاقه في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

استضاف مركز تدريب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم 25 شخصاً يمثلون اتحادات وطنية أعضاء واتحادات قارية من أرجاء العالم للمشاركة في المرحلة الأولى من مشوار نيل المستوى السادس من هذه الشهادة الكروية الوحيدة من نوعها.

وبهذه المناسبة، قال ستيفن مارتنز، مدير قسم تطوير كرة القدم العالمية: "المهمة التي يضطلع بها المدير الفني محورية لمستقبل كرة القدم، وهي بمثابة دور يجب أن يحظى بمستوى أعلى من التقدير."

عَمِل FIFA عن كثب على مدى السنوات الأخيرة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء لوضع حزمة من البرامج، منها مخطط تنمية المواهب، والتطبيق الناجح لهذه البرامج مرهون بمعارف الخبراء الفنيين، ولهذا نتطلّع لدعم وتمكين أولئك الخبراء والعمل معهم ومساعدتهم على تحقيق أفضل إمكانياتهم، وتطوير اللعبة كنتيجة لذلك.

شهادة معترف بها عالمياً

يُعتبر دبلوم القيادة الفنية الذي يمنحه FIFA أول شهادة من نوعها، ويتمثل طموح FIFA بأن يصبح "شهادة معترفاً بها عالمياً" للقادة في المجال الفني والمنخرطين في كرة القدم، وهو ما قال عنه جيمي هوشن، رئيس قسم القيادة الفنية لدى FIFA: "لا توجد حالياً أية شهادة أو وثيقة اعتماد تسمح للأشخاص بالاضطلاع بمنصب قائد فني لدى الاتحادات الوطنية الأعضاء. وفي حال رغبة الاتحاد الوطني بتعيين شخص في هذا المنصب، فإنه لا يوجد حالياً معيار لتقييم الجودة. إننا على قناعة بأن دبلوم القيادة الفنية هذا سيكون بمثابة مؤهِّل معترف به عالمياً للمختصين في هذا المجال وسيُساعد على إعداد متخرّجين بأعلى مستوى ليستلموا مهمة القيادة في مجال كرة القدم حول العالم."

تهدف هذه الدورة التي تمتد لثمانية عشر شهراً إلى إعداد القادة الفنيين لمواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة في إطار عملهم مع الاتحاد الوطني، حيث ستغطّي الدورة خمسة مواضيع رئيسية هي:

القيادة الفنية الأداء العالي تكوين المدربين كرة قدم الهواة الإدارة

ركّزت الورشة على مدى أيامها الستة على فهم الجوانب الثقافية والتنظيمية، ودور القائد الفني في رسم معالم فلسفة لعب وطنية متكاملة ورؤية وخطة استراتيجيتين. وبعد هذه المرحلة الأولى، سيستهلّ المشاركون الخمسة والعشرون مشروعهم الخاص الذي يركّز على سياق عملهم الخاص، كما سيُشاركون في برنامج تعلُّم عبر الإنترنت، وسيلتقون مجدداً لمدة ستة أيام في اليابان في ديسمبر/كانون الأول، كما ستكون هناك لقاءات أخرى في عام 2024.

يُذكر أن "دبلوم القيادة الفنية" يُمثل جوهر مسار تعلّم القادة الفنيين الذي أطلقه FIFA ويشمل:

"ورشة العمل التمهيدية" للقادة الفنيين حديثي العهد؛

"تبادل المعارف بين القادة" بالشراكة مع "مخطط تنمية المواهب"؛

ورشة العمل التمهيدية من FIFA للقادة الفنيين؛

مسار تعلّم عبر الإنترنت من خلال

مركز FIFA للتعليم.

تلقّى جميع المشاركين الـ25 المذكورين أدناه دعوة شخصية للانضمام إلى البرنامج: