في FIFA، طرحت علينا الكثير من الأسئلة حول المواصفات التي نوصي بها بشأن حجم ووزن كرة القدم لمختلف الفئات العمرية في رياضة كرة القدم للشباب. وحتى وقت قريب، لم يكن هناك أي بحث يتيح لنا الإجابة، ولكن فريق "ابتكار تكنولوجيا كرة القدم" جمع الآن بيانات من الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء وأكاديميات الشباب والمصنعين وجامعة إرلانجن في محاولة للإجابة على هذه الأسئلة. توضح وثيقة "التوصيات بشأن مواصفات كرة القدم للشباب" بشكل مختصر البحث الذي تم إجراؤه في هذا الشأن، وتقدم توصية لمسارين محتملين للتطوير بناءً على ثلاث فئات عمرية مختلفة: ما دون 13 عاماً وما دون 11 عاماً وما دون 9 سنوات. ويعتمد هذا على التوصيات واللوائح الصادرة عن الاتحادات القارية والاتحادات الأعضاء، وفلسفات أكاديميات الشباب، وإمكانيات التصنيع لدى الشركات المصنعة. بالإضافة إلى ذلك، عمل FIFA مع جامعة "فريدريك الكسندر - إيرلانغن نورنبرغ" لإجراء مراجعة للأبحاث المنشورة حالياً لاستكشاف "تأثير ميزات الكرة على المخاطر الصحية في كرة القدم التنافسية للأطفال والشباب". وكان الهدف من هذا البحث هو اكتشاف ما إذا كانت هناك روابط محددة بين ميزات الكرة وصحة اللاعبين الشباب وسلامتهم، بهدف البناء على النتائج للتقليل من هذه المخاطر. انقر على الروابط أدناه لمعرفة المزيد: