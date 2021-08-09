كيف تحصل على ترخيص FIFA لتصنيع الكرات

برنامج FIFA لجودة الكرات المستخدمة في مباريات كرة القدم هو برنامج يُعنى باختبار الكرات التي تُلعب بها المباريات سواء في الهواء الطلق أو في الملاعب المغطاة، حيث يمكن للمصنعين العمل في إطار اتفاقية ترخيص تتيح لهم استخدام علامات الجودة المرموقة التي يمنحها FIFA، وذلك ليتأتى لهم وضعها على الكرات التي اجتازت إجراءات الاختبار الصارمة. إن المشاركة في برنامج FIFA لجودة الكرات المستخدمة في مباريات كرة القدم لا تقتصر على صنع الكرات للمباريات الدولية المقامة تحت رعاية FIFA أو أحد اتحاداته الأعضاء، كما أنها تمثل لكل مُصنِّع حاصل على ترخيص FIFA دليلاً على أنه ينتج كرات قدم عالية الجودة وعلى أنه ملتزم بالمسؤولية الاجتماعية.

علامات الجودة FIFA

تتضمن اتفاقية الترخيص حق استخدام علامات الجودة (FIFA Quality Pro أو FIFA Quality أو FIFA Basic) فيما يتعلق بالمنتجات المعتمدة، كما تشمل خدمة تسويق شاملة ورقم تصريح يحدد كل منتج.

حماية على الصعيد العالمي

شعارات برنامج الجودة FIFA محمية بواسطة تسجيلات العلامات التجارية وحقوق النشر في جميع أنحاء العالم. ويتم تقديم المشورة القانونية والإشراف من قبل شبكة FIFA الدولية لإنفاذ وحماية حقوق كل جهة حاصلة على الترخيص ولمنع وقوع أي نوع من الانتهاكات.

المسؤولية الاجتماعية

يتجلى التزام FIFA بالمسؤولية الاجتماعية أيضاً من خلال برنامج الجودة هذا، حيث يجب أن يمتثل المرخَّص لهم امتثالاً كاملاً لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد العالمي لمنتجي السلع الرياضية والتي أكدها هذا الأخير في التعهد الذي يحرص من خلاله على ضمان المنتجات المستدامة.

بحث مستمر

من أجل تحسين جودة كرات القدم، يقوم FIFA بتنفيذ برنامج بحثي ويُجري بانتظام دراسات مع الجامعات ومعاهد الاختبار، حيث يشارك جميع النتائج مع المرخَّص لهم لمساعدتهم على تحسين منتجاتهم أكثر فأكثر.

كيفية التقدم بطلب الترخيص استمارة طلب الترخيص هي عبارة عن دليل شامل لأي شركة تسعى لإنتاج كرات مباريات كرة القدم بما يستوفي الشروط المنصوص عليها في قوانين اللعبة. ويقتضي ذلك أن تحمل الكرة إحدى علامات الجودة الثلاث إلى جانب رقم تسجيل خاص بها. ويمكن الحصول على علامات الجودة هذه من خلال الانضمام إلى برنامج FIFA لجودة الكرات المستخدمة في كرة القدم، والذي يقدم خيارات مختلفة للحصول على كرات معتمدة لإجراء مباريات كرة القدم: اتفاقية تجارية تمنح حق الحصول على علامة الجودة من نوع FIFA Quality Pro أو FIFA Quality أو FIFA Basic واتفاقية غير تجارية تمنح حق الحصول على علامة الجودة من نوع FIFA Basic فقط. وتشمل متطلبات منتجي الكرات الوثائق التنظيمية الأساسية المتعلقة بالشركة (التأمين وظروف العمل) والتقييم التقني للكرات المنتجة. على يمين هذه الصفحة، يمكن الاطلاع على نظرة عامة حول عملية تقديم الطلبات المتعلقة بكل من الاتفاقات التجارية وغير التجارية، علماً أنه يجب إكمال كل خطوة قبل بدء الخطوة التالية. الخطوة الأولى لتقديم الطلب

إذا كنتم ترغبون في تقديم طلب للحصول على برنامج الجودة FIFA، فيجب الإدلاء بالوثائق التالية إلى FIFA:

ملف تعريف الشركة (انظر البند 1.1 في استمارة الطلب أدناه)

تعهُّد الاتحاد العالمي لمنتجي السلع الرياضية - يجب القيام بهذه العملية مع الاتحاد العالمي لمنتجي السلع الرياضية مباشرة من خلال pledge@wfsgi.org، ويُرجى الاطلاع هنا على "ملخص متطلبات الاتحاد العالمي لمنتجي السلع الرياضية".

تأمين مسؤولية المنتج (يُرجى الاطلاع هنا على متطلبات التأمين بموجب البند 1.3 والمرفق 2 في استمارة الطلب)

تفاصيل الكرة المراد اختبارها (انظر البند 1.4 في استمارة الطلب أدناه)