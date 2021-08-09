أعضاء برنامج FIFA للابتكار

الأعضاء
المشاريع الجارية
المشاريع المُكتملة

يهدف برنامج FIFA للإبداع أساساً إلى توفير منصة للمنتجات التي أظهرت أنها جديرة بالاستخدام في كرة القدم أو في تجربة كرة القدم ولكنها لا تستوفي المتطلبات بعد، ومن أجل التعرف على مثل هذه المنتجات وضع FIFA قائمة بالتسميات والعلامات الرسمية. ولاستخدام هذا البرامج، ينبغي على مزودي الخدمات توقيع اتفاقية عضوية مع FIFA بعد الموافقة على خطة المشروع. وبعد التوقيع على الاتفاقية، يصبح مقدم الخدمة عضواً في برنامج FIFA للإبداع طيلة مدة المشروع، ويحق للعضو استخدام التسميات والعلامات الرسمية طوال مدة المشروع، ولكن فقط فيما يتوافق مع المنتج المحدد. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتج المعين الذي تَقدَّم به العضو يُدرَج على هذه الصفحة مع وصف للمشروع والتحديثات الدورية، علماً أن FIFA يطلب تحديثات على أساس محدد، مع مطالبة العضو بتحقيق نتائج ومعالم رئيسية على المدى المتوسط، وبغض النظر عن نتيجة المشروع (موافق عليه، موافق عليه مع قيود، غير موافق عليه)، فإن العضو يوافق على إتاحة نتائج المشروع على صفحة الويب هذه وإدراجها ضمن أرشيف FIFA.

الأعضاء

المنتجات المقدمة من قبل الأعضاء مدرجة أدناه وهي مصنفة وفقاً لتحدي FIFA الذي يسعون إلى دخول غماره. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة بالمنتج والمشروع والجدول الزمني والتحديثات من خلال الملخص التنفيذي المتوفر عبر الروابط أدناه. اضغط هنا للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة حول تحديات FIFA.

المشاريع الجارية

التحدي 2: أنظمة إلكترونية مبتكرة للأداء والتعقب العضو: Oliver مدة المشروع: 01/05/2024 - 30/04/2026 وصف المشروع:

التحدي 3: النظام الأساسي لتكنولوجيا خط المرمى العضو: الدوري الألماني للمحترفين والإتحاد الألماني لكرة القدم مدة المشروع: 01/07/2023 إلى 31/06/2025 وصف المشروع:

PDF
النظام الأساسي لتكنولوجيا خط المرمى - الدوري الألماني للمحترفين والإتحاد الألماني لكرة القدم

التحدي 4: الأنظمة الأساسية لحكم الفيديو المساعد (VAR Light) العضو: الاتحاد الإستوني لكرة القدم مدة المشروع: 03-03-2023 إلى 10-12-2023 وصف المشروع:

PDF
تطبيق الأنظمة الأساسية لحكم الفيديو المساعد في إستونيا

المشاريع المُكتملة

التحدي 1: أنظمة العشب الاصطناعي غير المعبأة بمادة بوليميرية العضو: Vivaturf مدة المشروع: 01-05-2021 إلى 30-04-2023 وصف المشروع:

PDF
أنظمة العشب الاصطناعي غير المعبأة من VIVATURF

التحدي 2: أنظمة إلكترونية مبتكرة للأداء والتعقب العضو: AiSCOUT مدة المشروع: 01-10-2021 إلى 30-09-2022 وصف المشروع:

PDF
نظام تتبع مدعوم بالذكاء الاصطناعي لاستكشاف اللاعبين

العضو: Humanox مدة المشروع: 01-08-2021 إلى 31-07-2023 وصف المشروع:

PDF
Humanox - إنترنت الأشياء للأطراف السفلية يُمكن ارتداؤها لكرة القدم

العضو: VBKAM/Tibtop مدة المشروع: 01-09-2021 إلى 31-08-2023 وصف المشروع:

PDF
Tibtop Connect - واقيات الساق الذكية

العضو: Playermaker مدة المشروع: 01-01-2021 إلى 31-05-2023 وصف المشروع:

PDF
وحدة قياس بالقصور الذاتي في كرة القدم مثبتة بالقدم

التحدي 3: النظام الأساسي لتكنولوجيا خط المرمى العضو: Vieww مدة المشروع: 01-01-2021 إلى 31-12-2022 وصف المشروع:

PDF
النظام الأساسي لتكنولوجيا خط المرمى - VIEWW

التحدي 4: الأنظمة الأساسية لحكم الفيديو المساعد (VAR Light) العضو: الاتحاد البولندي لكرة القدم مدة المشروع: 15-07-2022 إلى 15-07-2023 وصف المشروع:

PDF
تطبيق الأنظمة الأساسية لحكم الفيديو المساعد في بولندا

العضو: الاتحاد البرازيلي لكرة القدم و اتحاد باوليستا لكرة القدم مدة المشروع: 01-10-2021 إلى 31-10-2021 وصف المشروع:

PDF
تطبيق الأنظمة الأساسية لحكم الفيديو المساعد في البرازيل

العضو: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مدة المشروع: 07-11-2021 إلى 13-11-2021 وصف المشروع:

PDF
تطبيق الأنظمة الأساسية لحكم الفيديو المساعد في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

العضو: اتحاد كازاخستان لكرة القدم ودوري كازاخستان لمحترفي كرة القدم مدة المشروع: 05-03-2022 إلى 05-11-2022 وصف المشروع:

PDF
تطبيق الأنظمة الأساسية لحكم الفيديو المساعد في كازاخستان

العضو: الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مدة المشروع: 01-10-2021 إلى 31-07-2022 وصف المشروع:

PDF
تطبيق الأنظمة الأساسية لحكم الفيديو المساعد في فرنسا

العضو: اتحاد ولاية غوياس لكرة القدم والاتحاد البرازيلي لكرة القدم مدة المشروع: 07-02-2023 إلى 09-04-2023 وصف المشروع:

PDF
تطبيق الأنظمة الأساسية لحكم الفيديو المساعد في البرازيل

المزيد

عملية تقديم الطلب ومسار العينات

كيف تصبح عضوًا في برنامج FIFA للابتكار. برنامج FIFA للابتكار هو آلية مهيكلة، يقوم FIFA من خلالها بتعبئة تلك الشركات التي أثبتت منتجاتها فعاليتها في حل بعض مشاكل كرة القدم الملحة، والتي لا تزال، لسبب أو لآخر، لا يمكن استخدامها في رياضتنا.

طالع المزيد
التحديات المطروحة في برنامج FIFA للابتكار

كيف يمكن مواجهة التحديات التي يطرحها حاليا الابتكار في كرة القدم. من أجل تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الحصول على نتائج ملموسة في غضون فترة 24 شهرًا، يتعين تحديد المشاكل بوضوح.

طالع المزيد
أعضاء برنامج FIFA للابتكار

يهدف برنامج FIFA للإبداع أساساً إلى توفير منصة للمنتجات التي أظهرت أنها جديرة بالاستخدام في كرة القدم أو في تجربة كرة القدم ولكنها لا تستوفي المتطلبات بعد.

طالع المزيد
نادي داليان وFIFA يُنشئان مركزًا فريدًا للابتكار في مجال تكنولوجيا كرة القدم في داليان

أعلن نادي داليان برو الصيني لكرة القدم عن تعاونه مع FIFA، الهيئة المنظمة لكرة القدم العالمية، لإنشاء مركز ابتكار تكنولوجيا كرة القدم في أكاديمية داليان برو الجديدة والحديثة في داليان.

طالع المزيد
آخر تحديث: الخميس، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ في ٠٢:١٤ م
إعداد ملف تعريف الارتباط