أعضاء برنامج FIFA للابتكار

يهدف برنامج FIFA للإبداع أساساً إلى توفير منصة للمنتجات التي أظهرت أنها جديرة بالاستخدام في كرة القدم أو في تجربة كرة القدم ولكنها لا تستوفي المتطلبات بعد، ومن أجل التعرف على مثل هذه المنتجات وضع FIFA قائمة بالتسميات والعلامات الرسمية. ولاستخدام هذا البرامج، ينبغي على مزودي الخدمات توقيع اتفاقية عضوية مع FIFA بعد الموافقة على خطة المشروع. وبعد التوقيع على الاتفاقية، يصبح مقدم الخدمة عضواً في برنامج FIFA للإبداع طيلة مدة المشروع، ويحق للعضو استخدام التسميات والعلامات الرسمية طوال مدة المشروع، ولكن فقط فيما يتوافق مع المنتج المحدد. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتج المعين الذي تَقدَّم به العضو يُدرَج على هذه الصفحة مع وصف للمشروع والتحديثات الدورية، علماً أن FIFA يطلب تحديثات على أساس محدد، مع مطالبة العضو بتحقيق نتائج ومعالم رئيسية على المدى المتوسط، وبغض النظر عن نتيجة المشروع (موافق عليه، موافق عليه مع قيود، غير موافق عليه)، فإن العضو يوافق على إتاحة نتائج المشروع على صفحة الويب هذه وإدراجها ضمن أرشيف FIFA.
الأعضاء
المنتجات المقدمة من قبل الأعضاء مدرجة أدناه وهي مصنفة وفقاً لتحدي FIFA الذي يسعون إلى دخول غماره. يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة بالمنتج والمشروع والجدول الزمني والتحديثات من خلال الملخص التنفيذي المتوفر عبر الروابط أدناه. اضغط هنا للحصول على مزيد من المعلومات المفصلة حول تحديات FIFA.
المشاريع الجارية
التحدي 2: أنظمة إلكترونية مبتكرة للأداء والتعقب العضو: Oliver مدة المشروع: 01/05/2024 - 30/04/2026 وصف المشروع:
التحدي 3: النظام الأساسي لتكنولوجيا خط المرمى العضو: الدوري الألماني للمحترفين والإتحاد الألماني لكرة القدم مدة المشروع: 01/07/2023 إلى 31/06/2025 وصف المشروع:
التحدي 4: الأنظمة الأساسية لحكم الفيديو المساعد (VAR Light) العضو: الاتحاد الإستوني لكرة القدم مدة المشروع: 03-03-2023 إلى 10-12-2023 وصف المشروع:
المشاريع المُكتملة
التحدي 1: أنظمة العشب الاصطناعي غير المعبأة بمادة بوليميرية العضو: Vivaturf مدة المشروع: 01-05-2021 إلى 30-04-2023 وصف المشروع:
التحدي 2: أنظمة إلكترونية مبتكرة للأداء والتعقب العضو: AiSCOUT مدة المشروع: 01-10-2021 إلى 30-09-2022 وصف المشروع:
العضو: Humanox مدة المشروع: 01-08-2021 إلى 31-07-2023 وصف المشروع:
العضو: VBKAM/Tibtop مدة المشروع: 01-09-2021 إلى 31-08-2023 وصف المشروع:
العضو: Playermaker مدة المشروع: 01-01-2021 إلى 31-05-2023 وصف المشروع:
التحدي 3: النظام الأساسي لتكنولوجيا خط المرمى العضو: Vieww مدة المشروع: 01-01-2021 إلى 31-12-2022 وصف المشروع:
التحدي 4: الأنظمة الأساسية لحكم الفيديو المساعد (VAR Light) العضو: الاتحاد البولندي لكرة القدم مدة المشروع: 15-07-2022 إلى 15-07-2023 وصف المشروع:
العضو: الاتحاد البرازيلي لكرة القدم و اتحاد باوليستا لكرة القدم مدة المشروع: 01-10-2021 إلى 31-10-2021 وصف المشروع:
العضو: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مدة المشروع: 07-11-2021 إلى 13-11-2021 وصف المشروع:
العضو: اتحاد كازاخستان لكرة القدم ودوري كازاخستان لمحترفي كرة القدم مدة المشروع: 05-03-2022 إلى 05-11-2022 وصف المشروع:
العضو: الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مدة المشروع: 01-10-2021 إلى 31-07-2022 وصف المشروع:
العضو: اتحاد ولاية غوياس لكرة القدم والاتحاد البرازيلي لكرة القدم مدة المشروع: 07-02-2023 إلى 09-04-2023 وصف المشروع: