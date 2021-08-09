أعضاء برنامج FIFA للابتكار

يهدف برنامج FIFA للإبداع أساساً إلى توفير منصة للمنتجات التي أظهرت أنها جديرة بالاستخدام في كرة القدم أو في تجربة كرة القدم ولكنها لا تستوفي المتطلبات بعد، ومن أجل التعرف على مثل هذه المنتجات وضع FIFA قائمة بالتسميات والعلامات الرسمية. ولاستخدام هذا البرامج، ينبغي على مزودي الخدمات توقيع اتفاقية عضوية مع FIFA بعد الموافقة على خطة المشروع. وبعد التوقيع على الاتفاقية، يصبح مقدم الخدمة عضواً في برنامج FIFA للإبداع طيلة مدة المشروع، ويحق للعضو استخدام التسميات والعلامات الرسمية طوال مدة المشروع، ولكن فقط فيما يتوافق مع المنتج المحدد. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنتج المعين الذي تَقدَّم به العضو يُدرَج على هذه الصفحة مع وصف للمشروع والتحديثات الدورية، علماً أن FIFA يطلب تحديثات على أساس محدد، مع مطالبة العضو بتحقيق نتائج ومعالم رئيسية على المدى المتوسط، وبغض النظر عن نتيجة المشروع (موافق عليه، موافق عليه مع قيود، غير موافق عليه)، فإن العضو يوافق على إتاحة نتائج المشروع على صفحة الويب هذه وإدراجها ضمن أرشيف FIFA.