غواتيمالا تستضيف حدث أكاديمية FIFA للمواهب التاريخي

هذا الحدث التاريخي هو الأول الذي يقام في إحدى اتحادات الكونكاكاف الأعضاء

يلتزم اتحاد غواتيمالا لكرة القدم بمساعدة اللاعبين الشباب على الاستفادة من إمكاناتهم إلى أقصى حد

FIFA يهدف إلى إنشاء 75 أكاديمية للمواهب حول العالم بحلول عام 2027

استضافت غواتيمالا الحدث الأول التاريخي لأكاديمية FIFA للمواهب في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، مما يعكس تفاني البلاد والتزامها بمساعدة لاعبي كرة القدم الشباب على الاستفادة من إمكاناتهم إلى أقصى حد.

هذا وتُعد الأكاديمية جزءًا من مخطط تطوير المواهب (TDS) التابع لـ FIFA والذي قُدِم في أكثر من 200 اتحاد عضو حول العالم، مما يوفر لهم مشورة الخبراء للمساعدة في ضمان منح الفرصة لكل لاعب موهوب.

وحضر هذا الحدث التاريخي رئيس اتحاد غواتيمالا لكرة القدم (Fedefut) جيراردو بايز، وقادة الاتحاد وممثلون عن FIFA، بمَن فيهم مدير تطوير كرة القدم العالمية ستيفن مارتينز. كان هذا هو الإطلاق الثالث من نوعه على مستوى العالم بعد البحرين وموريتانيا.

وتذكر رئيس FIFA جياني إنفانتينو كيف ناقش تطوير كرة القدم خلال زيارتيه للبلاد. حيث قال في رسالة مصورة: "لقد كان لي شرف زيارة غواتيمالا في عامي 2022 و2023، ولن أنسى أبدًا ما رأيته من شغف وطاقة وحب عميق لكرة القدم لدى شعبها. وتحدثنا، خلال تلك الزيارات، عن أهمية الاستثمار في تطوير كرة القدم، ونرى اليوم كيف أصبحت هذه الرؤية حقيقة".

"تتمتع غواتيمالا بالفعل بمركز عالمي للأداء العالي بفضل الدعم المُقدَم من برنامج FIFA Forward؛ ومع أكاديمية FIFA الجديدة هذه، سوف نقدم للاعبين الشباب مسارًا واضحًا ومستدامًا من أجل الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. ستكون هذه الأكاديمية المكان الذي ستولد فيه الأحلام، وتحظى المواهب بالرعاية فيه.

ذلك وكانت الأهداف العملية لـ TDS هي إنشاء 75 أكاديمية لمواهب النخبة - يديرها FIFA واتحاداته الأعضاء المضيفة المعنية - في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2027. وسوف تساعد هذه الأكاديميات على ضمان حصول أفضل اللاعبين الشباب، من الفتيات والفتيان، على أفضل تدريب ممكن، وتوفير الوصول إلى المرافق اللائقة، وفرصة اللعب في بيئة تنافسية.

ويرغب FIFA أيضًا في المساعدة على تعزيز النمو الاجتماعي والشخصي، وبناء أفراد متكاملين بغرس قيم مثل الانضباط والعمل الجماعي والقيادة من خلال كرة القدم، وضمان تفوق اللاعبين على مستوى أرض الملعب ونموهم كأعضاء مسؤولين ومساهمين في المجتمع.

“وقال ستيفن مارتينز: "من خلال برنامج TDS، تم بناء قاعدة صلبة لفِرق الشباب وتنفيذ منهجية استراتيجية سوف تساعد في التعرف على المواهب الشابة في غواتيمالا وتثقيفها وتنميتها".

"إلى جانب الإنجازات الفنية، أصبح هذا المشروع بمثابة حلقة ربط تجمع الاتحاد والاتحادات الإدارية والأكاديميات والأندية، بشكل يعزز التكامل غير المسبوق في هيكل كرة القدم الغواتيمالية."