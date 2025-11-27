جياني إنفانتينو يشيد بأكاديمية FIFA للمواهب في تاهيتي، الأولى في أوقيانوسيا

أكاديمية FIFA للمواهب التابعة لاتحاد تاهيتي لكرة القدم هي الأولى في أوقيانوسيا التي يتم تدشينها

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو في رسالة عبر الفيديو: "هذه المنشأة ستبني مستقبل اللعبة الجميلة"

تُعتبر أكاديميات FIFA للمواهب الحجر الأساسي لمخطط FIFA لتطوير المواهب وقد أصبحت الآن موزّعة على الاتحادات القارية الستة

أشاد رئيس FIFA جياني إنفانتينو بهذا الحدث البارز الذي احتفلت به أكاديمية FIFA للمواهب في تاهيتي، واصفاً إياه بـ "الدليل الذي يثبت أنّ مخطّط FIFA لتطوير المواهب لا يتوقّف عن النّمو".

في عام 2022، أطلق مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم أرسين فينغر مخطّط FIFA لتطوير المواهب الذي يسعى إلى تزويد جميع المواهب في الاتحادات الوطنية الـ 211 الأعضاء في FIFA بمسار يقودها إلى احتراف اللعبة.

ولتحقيق هذا الطموح، كان لا بدّ من إنشاء أكاديمية FIFA للمواهب في كلّ اتحاد وطنيّ عضو، وبعد تدشين أكاديمية FIFA للمواهب في تاهيتي، بلغ عدد الأكاديميات الأربعين حول العالم، وأصبحت موزّعة على الاتحادات القارية الستّة.

وفي رسالة فيديو تمّ بثّها أثناء حفل الافتتاح، الذي حضره رئيس اتحاد تاهيتي لكرة القدم تييري أريوتيما وغيره من كبار الشخصيات، قال السيد إنفانتينو: "هذا اليوم تاريخيّ بالنسبة إلى كرة القدم التاهيتية في أكثر من ناحية، واحتفال حقيقي إذ أنّ أكاديمية FIFA للمواهب في تاهيتي هي الأولى في أوقيانوسيا التي يتم تدشينها، وهذا يعني أنّنا وضعنا أقدامنا في الاتحادات القارية الستة، وهذا دليل على أنّ مخطّط FIFA لتطوير المواهب لا يتوقّف عن النمو".

"تزخر تاهيتي بالشباب، وبمجتمع ينظر قدماً إلى المستقبل، وهذا ما تعكسه أكاديمية FIFA للمواهب التابعة لاتحاد تاهيتي لكرة القدم الهادفة إلى بناء مستقبل اللعبة الجميلة".

تتميّز تاهيتي ببراعتها في كرة القدم الشاطئية، وقد شاركت في النسخ الثمانية الأخيرة لكأس العالم للكرة الشاطئية FIFA™، واحتلّت المركز الثاني في مناسبتين. أمّا الظهور اليتيم على الساحة العالمية الذي سجّلته هذه الجزيرة الواقعة على المحيط الهادئ، فكان في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA™ في عامي 2009 و2019.

وكجزء أساسي من مخطّط FIFA لتطوير المواهب الهادف إلى تعزيز الفرص في البلدان ذات التعداد السكاني المنخفض، مثل تاهيتي، من أجل التنافس على الساحة العالمية، فيتمّ توظيف مدرّبي FIFA لتطوير المواهب في جميع أكاديميات FIFA للمواهب من أجل إرشاد المواهب الصاعدة على المدى القصير، وإنشاء شبكة تواصل من المدربين وإعداد معايير للتدريب والعناية على المدى الطويل.

وبالإضافة إلى توسّع بطولات FIFA وزيادة عددها، وبخاصة في كرة قدم الشباب، صُمّمت هذه المبادرة الشاملة لتطوير الشباب من أجل الارتقاء بالمعايير العالمية وإنشاء منظومة كرة قدم أكثر تنافسية حول العالم.

وحالياً، يسكن 20 شاباً من أفضل المواهب في الدولة في أكاديمية FIFA للمواهب التابعة لاتّحاد تاهيتي لكرة القدم التي ستتوسّع في السنة المُقبلة لتضمّ الفتيات اللواتي وضعن نصب عينيهنّ هدف ممارسة كرة القدم على المستوى الاحترافي ويتمتّعن بما يلزم لتحقيق ذلك.

“وتابع رئيس FIFA الذي زار "هذه القطعة الصغيرة من الجنة"، على حدّ تعبيره، في عام 2023: "ستنطلق أكاديمية FIFA للمواهب على أساسات متينة من أجل تطوير كرة القدم في تاهيتي، وبمساعدة أفضل المدربين، ستُشجّع المواهب الشابة على الاستفادة القصوى من طاقتها. وهذا هو الهدف الأسمى من مخطط FIFA لتطوير المواهب. وقد بدأ عدد من الشباب في تاهيتي بجني ثمارها، وقد سررتُ للاطّلاع على هدفكم الذي يقضي بتوفير البرنامج نفسه للفتيات السنة المقبلة"،