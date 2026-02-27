برنامج FIFA لتطوير المواهب...مصدر فخر جديد لكرة القدم في كوستاريكا

استضاف اتحاد كوستاريكا لكرة القدم حدثاً تاريخياً بمناسبة اعترافه الرسمي كأكاديمية للمواهب تابعة لـFIFA

في عام 2025، اكتشف مخطط اكتشاف المواهب ست لاعبات شاركن في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA، وثماني لاعبات شاركن في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA

أقرّ رئيس اتحاد كوستاريكا لكرة القدم، أوسائيل ماروتو، بأن كوستاريكا، من خلال مخطط اكتشاف المواهب، قد "تجاوزت توقعاتنا"

من مجرد مشروع تجريبي إلى قصة نجاح فاقت التوقعات وتحولت إلى نموذج يُحتذى به. هكذا يٌمكن تلخيص رحلة برنامج FIFA لتطوير المواهب في كوستاريكا منذ انطلاقه في 2023.

وقد تجلّت نجاحات البرنامج بوضوح خلال فعالية النخبة التي نظمها اتحاد كوستاريكا لكرة القدم في مجمعه الرياضي "FCRF-Plycem" بسان رافاييل دي ألاخويلا.

ولم يكتفِ الاتحاد باستعراض الإنجازات المحققة منذ تدشين البرنامج فحسب، بل شهدت الاحتفالية تسلّم الاتحاد اعتماد أكاديمية FIFA للمواهب، وتكريم اللاعبين واللاعبات المشاركين في المشروع بالميداليات.

وشارك رئيس FIFA جياني إنفانتينو، في هذه المناسبة عبر رسالة مسجلة بالفيديو قال فيها "اليوم هو يوم تاريخي لأكاديمية FIFA للمواهب الخاصة بكم؛ فهو تجسيد واحتفاء بالمسافة الطويلة التي قطعتموها، ومحطة فارقة في مسيرتكم لمواصلة المساهمة في تطوير كرة القدم في كوستاريكا. ومع استمراركم في هذا النهج، لا يراودني أدنى شك في أنكم ستظهرون نفس التفاني والشغف لتطوير المواهب الكوستاريكية الذي أظهرتموه حتى الآن."

وشهدت الفعالية حضوراً بارزاً تقدمه أوسايل ماروتو، رئيس اتحاد كوستاريكا لكرة القدم، وأولف شوت، رئيس برنامج FIFA للأداء العالي، بالإضافة إلى فرق العمل التابعة للاتحاد الكوستاريكي ولبرنامج تطوير المواهب، وممثلي الأندية والروابط التابعة للاتحاد الوطني.

وركّز ماروتو في حديثه على النتائج الملموسة للبرنامج، مؤكداً "لقد تجاوزنا سقف توقعاتنا". وكشف عن أرقام محددة قائلاً "من الأجيال الأولى لهذه المواهب، ارتدى 14 لاعباً ولاعبة قميص المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم (FIFA) وفي بطولات كأس العالم تحت 17 سنة FIFA للرجال والسيدات لعام 2025."

وأضاف رئيس الاتحاد الكوستاريكي "نفخر أيضاً بأن منتخب تحت 17 سنة، الذي ضمن للتو تأهله إلى كأس العالم تحت 17 سنة 2026 FIFA™، يضم 15 موهبة تخرجت من هذا البرنامج. علاوة على ذلك، نحن على أعتاب تصفيات السيدات تحت 17 سنة التي ستُقام في بلادنا خلال شهر مارس/آذار، وسيضم ذلك المنتخب أيضاً 15 لاعبة مررن عبر برنامج FIFA لتطوير المواهب."

وتجسدت هذه الأرقام في قصة إنسانية ملهمة روتها نوبيا ميدينا، إحدى خريجات البرنامج التي أصبحت وهي في سن الـ15 فقط من اللاعبات البارزات في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™.

ولدت نوبيا في جزيرة تشيرا لعائلة متواضعة، وكان حلمها في أن تصبح لاعبة لكرة القدم محفوفاً بالعقبات، من نقص الإمكانيات المادية لشراء الأحذية الرياضية إلى عدم وجود فريق للفتيات تلعب معه. ومع ذلك، قادها طموحها إلى مدينة سان خوسيه، لكن حياتها تغيرت جذرياً عندما تقاطع طريقها مع الاتحاد الكوستاريكي.

وقالت نوبيا وسط تصفيق الحاضرين "عند وصولي إلى هنا، شعرت بالرعاية من الجميع، منحوني الثقة وجعلوني أشعر بأنني لاعبة حقيقية ووضعت لنفسي أهدافاً. إن برنامج FIFA لتطوير المواهب رائع حقاً، لذا أقول لكم جميعاً: إذا صممتم على هدفكم، يمكنكم أن تصبحوا لاعبات ولاعبين محترفين."

وبالنسبة لأولف شوت، فإن أمثال نوبيا هم الجوهر الحقيقي لبرنامج FIFA لتطوير المواهب، حيث قال "كما يقول مدير تطوير كرة القدم العالمية لدينا، أرسين فينغر، يجب أن نجعل الأمور بسيطة قدر الإمكان. لذا وضعنا ثلاثة أهداف واضحة: تعزيز المنافسة العالمية، ومساعدة الاتحادات الأعضاء لـFIFA على الوصول إلى أقصى إمكاناتها، وضمان حصول كل موهبة على فرصة في أي مكان، بغض النظر عن مكان أو زمان ولادتها."