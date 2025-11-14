جيبوتي تحتفي بتقدم تنمية الشباب مع إنجاز أكاديمية المواهب التابعة لـFIFA وافتتاح ملعب FIFA المصغر

الاحتفال بحدث تاريخي في أكاديمية للمواهب لـFIFA بحضور رئيس جيبوتي وممثلي اتحاد جيبوتي لكرة القدم ووفد من FIFA

جيبوتي هي واحدة من 10 دول أفريقية أنشأت منشأة لتنمية الشباب النخبة في إطار برنامج تطوير المواهب التابع لـFIFA، ليرتفع إجمالي عدد هذه المنشآت إلى 42 منشأة على مستوى العالم

اُفتتحت ملاعب FIFA المصغرة أيضاً في يوم تاريخي لكرة القدم في الدولة الشرق أفريقية

خطت تنمية كرة القدم للشباب في جيبوتي خطوات كبيرة إلى الأمام مع الاحتفال بحدث مهم في أكاديمية المواهب التابعة لـFIFA وافتتاح ملعب FIFA مصغر.

التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورئيس اتحاد جيبوتي لكرة القدم سليمان حسن وابيري في مكتب FIFA بباريس في سبتمبر/أيلول 2022، وناقشا أفضل السُبل لمنح الأطفال في الدولة الشرق أفريقية فرصةً للعب كرة القدم وتنمية مواهبهم.

وبفضل الدعم المُقدَم من برنامج تطوير المواهب التابع لـFIFA، نجح الاتحاد منذ ذلك الحين في إقامة نظام متكامل قوي لكرة القدم للشباب، بما في ذلك إنشاء بطولات الشباب وبرامج اكتشاف المواهب للفِرق الوطنية للشباب من الجنسين، مع تعزيز تعليم المدربين.

وقد انضمت أول دفعة مكونة من 20 فتى و20 فتاة لأكاديمية المواهب التابعة لـFIFA بدودا في مايو/أيار من هذا العام – بحضور فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلي، رئيس جمهورية جيبوتي، ورئيس اتحاد جيبوتي لكرة القدم وابيري، ونائب مدير FIFA والمدير الإقليمي لأفريقيا جيلسون فرنانديز – حيث كان حدثاً بارزاً حدد معالم هذه الخطوة المهمة نحو هدف اتحاد كرة القدم في جيبوتي المتمثل في رؤية فِرق البلاد تنافس على قدم المساواة في البطولات الدولية تحت 17 سنة في غضون عامين.

وقال السيد إنفانتينو في رسالة فيديو عُرضت في الاحتفال، والذي حضره أيضاً مدير تطوير كرة القدم العالمية في FIFA ستيفن مارتنز وأولف شوت، رئيس الأداء العالي في FIFA: "أتذكر كيف ناقشنا تطوير كرة القدم في جيبوتي عندما التقيت بالسيد وابيري بباريس في سبتمبر/أيلول 2022، وأنا سعيد برؤية هذا المشروع يتحقق. أنا متأكد أنه سيتيح الفُرص للفتيات والفتيان في بلدكم ليصبحوا لاعبين ولاعبات على أعلى مستوى، وهذا هو جوهر برنامج تطوير المواهب التابع لـFIFA."

وأضاف "وبشكل أكثر تحديداً، التزامكم بدعم الفتيات الموهوبات يظهر أن جيبوتي لا تستثمر في مستقبل كرة القدم فحسب، بل تستثمر أيضاً في تمكين المرأة وإنشاء لعبة أكثر شمولية للأجيال القادمة."

تم إنشاء أكاديمية تطوير المواهب التابعة لـFIFA بهدف تمهيد الطريق للمواهب الشابة إلى اللعبة الاحترافية أينما كانوا في العالم، ولديها الآن 42 أكاديمية للمواهب تابعة لـFIFA في جميع أنحاء العالم، 10 منها في أفريقيا. ويمثّل هذا العدد أكثر من نصف أكاديميات تطوير المواهب التابعة لـFIFA الـ75 والتي استهدف إنشاؤها أرسين فينغر، رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA، بحلول نهاية عام 2027. وفي جيبوتي، ساعد برنامج تطوير المواهب التابع لـFIFA في إنشاء شبكة مكونة من 15 مدرباً عالي التأهيل، جميعهم تحت إشراف أحد مدربي المواهب التابعين لـFIFA. كما يعمل أحد عشر مدرباً مع نحو 300 طفل في ستة مراكز تنمية إقليمية، بينما يتمركز أربعة منهم – جميعهم من حاملي الرخصة "أ" – في أكاديمية المواهب التابعة لـFIFA، والتي يُمكنها استيعاب ما يصل إلى 80 فتى و40 فتاة بينما يصقلون مهاراتهم في كرة القدم إلى جانب تعليمهم الأكاديمي.

وأضاف السيد إنفانتينو: "المرافق الحديثة التي تتمتع بها هذه الأكاديمية تجعلها مركزاً فريداً للتميز في شرق أفريقيا. للمرة الأولى، يشارك الأطفال في جيبوتي الآن في بطولات الشباب المحلية، على مستوى تحت 14 وتحت 15 سنة، وأتمنى لكم كل التوفيق في تحقيق هدفكم المتمثل في رؤية هؤلاء اللاعبين ينافسون على قدم المساواة في البطولات الدولية تحت 17 سنة في المستقبل القريب."

واحتفلت جيبوتي أيضاً بافتتاح أول ملاعب FIFA المصغرة في مدرستي بالميراي ودوجلي الابتدائيتين، لتصبح بذلك الدولة الأفريقية الخامسة التي تنضم إلى هذه المبادرة. هذا ويخطط اتحاد جيبوتي لكرة القدم وشركاؤه لبناء ما لا يقل عن 10 ملاعب مصغرة أخرى في جميع أنحاء البلاد العام المقبل.