كرة قدم FIFA للمدارس في بورتوريكو: برنامج تجريبي ومثال عملي جيد خلال أربع سنوات

بورتوريكو هي الدولة الأولى التي تحصل على ندوة تدريبية ثانية حول كرة القدم للمدارس

شارك ما يقرب من 200 تربوي، واختتم النشاط بمهرجان جمع 120 طفلاً

شملت التطورات الإيجابية نمو كرة القدم في الجزيرة والاستخدام الشامل للبرنامج

في سبتمبر 2019، أصبحت بورتوريكو أول دولة تتبنى برنامج FIFA لكرة القدم للمدارس (F4S)، وهو برنامج FIFA الذي يهدف إلى المساهمة في تنمية ملايين الأطفال حول العالم من خلال دمج كرة القدم والمهارات الحياتية كجزء من التعليم اليومي. في ذلك الوقت، كانت F4S لا تزال تتمتع بوضع برنامج تجريبي وقام مدربو FIFA بتدريب 40 معلمًا للتربية البدنية لم يكونوا على دراية كبيرة بمفاهيم الرياضة التي تخلفت عن لعبة البيسبول وكرة السلة وحتى الكرة الطائرة من حيث الشعبية. لقد حدثت أشياء كثيرة منذ ذلك الحين. لدرجة أن بورتوريكو أصبحت رائدة، كونها الأولى من بين 90 دولة هي بالفعل جزء من البرنامج لاستضافة ورشة عمل ثانية حول F4S.

"على الرغم من اهتمام المشاركين في ذلك الوقت، إلا أن مفهوم البرنامج ومنهجيته كان لا يزال في طور الانطلاق. إن استخدام التطبيق والمهارات الحياتية وطريقة دمجها في جلسات كرة القدم يعكس تطور البرنامج في تلك الفترة. "، تشرح ألكسندرا هويتي، مديرة كرة القدم للمدارس في FIFA. "أبطأ الوباء تنفيذه، لكن العمل الرائع الذي قام به الاتحاد تمكن من إبقاء المشروع على قيد الحياة بفضل حرصهم على تصميم دورات عبر الإنترنت بالأدوات الأساسية التي تم تزويدهم بها. لذلك، لم يقوموا بالفعل بتدريب 300 معلم فحسب، بل وأضاف هويتي: "لقد أصبحت كرة القدم ذات شعبية كبيرة".

ولهذا السبب شعر FIFA بالحاجة إلى دورة تدريبية محدثة، عُقدت في كايي في الفترة من 29 إلى 31 أغسطس وتضم أكثر من 180 معلمًا معتمدين بالفعل في الإصدار الأقدم من الدورة. كما حضر خمسة محترفين من جزر فيرجن الأمريكية وستة من أنغيلا، واختتموا الأنشطة بمهرجان حضره 120 طفلاً من خمس مدارس.

وكان من بين الحاضرين في الحفل الختامي خوسيه مارتينيز، نائب رئيس اتحاد بورتوريكو لكرة القدم وأحد المحركين الرئيسيين لكرة القدم للمدارس منذ البداية. وأوضح أن "التحديث مهم لأن البرنامج تطور وساهم بالفعل بشكل كبير في جعل كرة القدم معروفة على مستوى المدرسة. حتى أنه كان لدينا اليوم مسابقات وطنية لكرة الصالات وكرة القدم الميدانية". وأضاف مارتينيز بلهجة مبتهجة: "مع تأثر 30 ألف طالب، نرى المزيد من الأولاد والبنات يشاركون في هذه الرياضة، مما يحسن نوعية الحياة في مجتمعنا".

كرة القدم الشاملة ودوافع التغيير

ويخص هويتي بورتوريكو لسبب آخر: "من خلال التعاون مع جوليتوس، وهي مؤسسة تعمل مع الأطفال المصابين بالتوحد والتي كانت تستخدم كرة القدم بالفعل كأداة تحويلية، انتقل الاتحاد بكرة القدم الشاملة إلى بُعد آخر.

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عمر ألفاريز، أب لتوأم مصاب بالتوحد ومؤسس جوليتوس، كان ولا يزال أحد ركائز F4S في البلاد. ولا يزال يرتدي القميص الأصفر الذي يحمل اسم البرنامج، ولم يكن لديه سوى كلمات الثناء على برنامج "كرة القدم للمدارس".

"ما يميزه عن البرامج الأخرى هو إمكانية الوصول إليه والأثر الذي يحدثه من خلال تقديمه مباشرة إلى المدارس في أي مجتمع. العديد من معلمي التربية البدنية - الذين لولا ذلك لم يكونوا ليعرفوا شيئًا عن الرياضة أو لن يعرفوا كيفية تحقيق أقصى استفادة منها للأغراض التعليمية - امتلك الآن المهارات والثقة".

يعطي ألفاريز مثالا ملموسا على هذا الأخير. "في المؤسسة نستخدم تمرينًا حيث يتعين عليهم ضرب المخاريط بالكرة، لكن عليهم رفعها بثلاثة أصابع. وبهذه الطريقة نعمل على المهارات

الحركية الدقيقة ونعلم الأطفال كيفية تنظيف أسنانهم. وتابع عمر مبتسماً: "يمكن تطبيق هذا على أي شخص، وليس فقط على شخص مصاب بالتوحد". واختتم كلامه قائلاً: "إن تأثير البرنامج واضح. فكرة القدم هي محرك للتغيير. كما أن الأطفال من جميع القدرات يستحقون ويحق لهم لعب كرة القدم".

أنطونيو بوينانيو سانشيز هو زميل مدير كرة القدم للمدارس في FIFA، وكان سعيدًا بعد ثلاثة أيام مكثفة، حيث سلط الضوء على الدور الرئيسي الذي سيواصل المشاركون لعبه والمضي قدمًا.