إطلاق برنامج كرة القدم للمدارس في غينيا

وكما أن هذا التتويج يمكن أن يكون مصدر إلهام لعدد كبير من أطفال المدارس في غينيا، فإن إطلاق برنامج "كرة القدم للمدارس" بإمكانه تحقيق الهدف نفسه. إذ يهدف هذا المشروع إلى جعل كرة القدم في متناول الشباب من خلال دمج أنشطة كرة القدم في نظام التعليم. وبعد أن وصل إلى ١٦ بلدا آخر في القارة السمراء، تم إحداث البرنامج رسميًا، في متم أبريل/نيسان، في غينيا، الواقعة في غرب أفريقيا.

تعتبر غينيا تلميذة نجيبة في إفريقيا، بل حتى يمكن وصفها بـ "المتفوقة" في كرة القدم المدرسية. وقد فازت، ممثلة بالمجمع المدرسي بن سيكو سيلا، ببطولة عموم إفريقيا للمدارس للرجال التي نظمهاالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والتي أقيمت مباراتها النهائية في ٨ أبريل/نيسان في جنوب إفريقيا، وهو إنجاز مذهل قد تليه إنجازات أخرى.

“قال ألي بادرا سيسي، أستاذ التربية البدنية والرياضة، ومدرب المجمع المدرسي بن سيكو سيلا، بطل أفريقيا: "لقد أدركت السلطات أنه من الضروري الذهاب إلى المدارس لتطوير كرة القدم في بلدنا. أهنئهم على ذلك"، مضيفاً "بصفتي معلمًا، كان شيئًا يبدو ضروريًا بالنسبة لي". ولم يكن وحيداً. فقد استجاب ما لا يقل عن ٤٦ من زملاء ألي بادرا سيسي لنداء البرنامج. وعلى مدار ثلاثة أيام، شاركوا في ندوة نظرية بالإضافة إلى جلسات عملية، وذلك بهدف أن يكون كل معلم قادرًا على نقل خبرته ومعرفته إلى ٥١ مدرسة خاصة وعامة في كوناكري تشارك في المرحلة التجريبية. وعلى المدى الطويل، يجب أن يستفيد من البرنامج أقصى عدد ممكن من الأطفال والمؤسسات في جميع أنحاء البلاد. وأكدت السيدة مريمة ديالو سي قائلةً: "ستتيح كرة القدم للمدارس إمكانية الوصول إلى كرة القدم لجميع الأطفال في غينيا، فتيات وفتيانا، مهما كانت ظروفهم"، مضيفةً "نحن فخورون بقدرتنا على الجمع بين التعليم ورياضة كرة القدم الرائعة من خلال توسيع قاعدة الهرم. ونشكر FIFA على تيسير نقل هذه القيم إلى الشباب الغيني".