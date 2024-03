برنامج Football for Schools يفتح آفاقاً جديدة في الدوحة

انضم أكثر من نصف الاتحادات الأعضاء إلى برنامج Football for Schools

بعدما حطّ الرحال في كل من الكويت والبحرين وعمان ، كانت قطر المحطة الأخيرة ضمن جولة برنامج Football for Schools جولته في الشرق الأوسط خلال شهر فبراير/شباط. بيد أن الهدف من زيارة الدوحة لم يكن لغرض إطلاق البرنامج في هذا البلد، الذي كان قد بدأ فيه منذ عام 2022، بل إن المحطة القطرية كانت بهدف ترسيخ الإنجازات المحققة وتقييم التقدم المحرز من جهة، وإنشاء نظام رقمي لتتبُّع وتقييم سير البرنامج. وفي هذا الصدد، عُقدت ورشةعمل يومي 26 و27 فبراير/شباط بالعاصمة الدوحة، حيث ضمت خبراء يمثلون 13 اتحاداً وطنياً من اتحادات FIFA الأعضاء ومنظمة اليونسكو ومؤسسة الجيل المبهر. وجدير بالذكر أن برنامج Football for Schools قطع لحد الآن نصف الطريق نحو تحقيق مهمته المتمثلة في جعل كرة القدم في متناول الفتيات والفتيان من خلال تعزيز نُظم التعليم عبر قيم الرياضة في جميع أنحاء العالم، علماً أن 107 اتحاداً من الاتحادات الـ 211 المنضوية تحت لواء FIFA قد انضمت بالفعل إلى مبادرة كرة القدم للمدارس.

ورشة عمل FIFA العالمية للرصد والتقييم لبرنامج FIFA Football for Schools

وفي افتتاح الندوة، قال منصور الأنصاري، الأمين العام للاتحاد القطري لكرة القدم: "إن تنظيم ورشة العمل هذه والمحتوى الذي تنطوي عليه لدليل قاطع على مدى التزامنا جميعاً تجاه هذه الرياضة والأجيال القادمة في جميع أنحاء العالم. ذلك أن الرياضة والتعليم عنصران يسيران جنباً إلى جنب: فهما يتشاركان العديد من المبادئ الرئيسية التي تتماشى مع أهداف هذه الندوة". وتابع: "إن الاتحاد القطري لكرة القدم ملتزم بلعب دور مهم في المنطقة وعلى الصعيد العالمي من خلال المساهمة بشكل مباشر وإيجابي في إتاحة الفرصة لملايين الأطفال للتعلم والتألق في كرة القدم". يُذكر أن قطر كانت قد استضافت في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ندوة حول Football for Schools، وكانت مخصَّصة للعبة النسائية .

وتركَّزت حلقات النقاش في ورشة العمل التي أقيمت بالدوحة يومي 26 و27 فبراير/شباط على التأثير الذي يمكن أن يحدثه برنامج Football for Schools على الأطفال الذين استفادوا منه في جميع أنحاء العالم حتى الآن والذين يُناهز عددهم 40 مليون طفل، كما تطرَّق المشاركون إلى سُبل إيجاد الأدوات والطُرق الكفيلة بقياس التأثير الذي يمكن أن يُخلفه البرنامج في الاتحادات الأعضاء الـ 211، علماً أن الندوة التي استضافتها العاصمة القطرية شهدت حضور ممثلين عن عدد من الاتحادات الوطنية، الذين جاؤوا لتبادل الخبرات فيما بينهم والتفكير سوية في كيفية تعزيزها. وفي هذا الصدد، قالت فاطماتا سيديبي، مديرة البرنامج منذ عام 2022: "هذه هي المرة الأولى التي نجمع فيها ممثلي الاتحادات الأعضاء للتفكير معاً في كيفية إنشاء نظام رقمي لتتبُّع وتقييم سير برنامج Football for Schools، علماً أن التتبُّع والتقييم يُعتبَران من الجوانب التي تقضُّ مضجع مديري المشاريع عموماً. فإذا كان من السهل إطلاق برنامج ما، فإنه من الصعب جداً قياس مدى تأثيره". وتابعت: "صحيح أن برنامج Football for Schools لديه الأدوات اللازمة لتتبُّع وتقييم النتائج والمؤشرات الكمية، بيد أننا لم تكن لدينا الفرصة لقياس التأثير النوعي الذي ينطوي عليه البرنامج، ولذا فإن الهدف الأسمى يتمثل في تيسير عمل الاتحادات باستخدام أداة تتبع بسيطة وسهلة الاستخدام، مما دفعنا إلى التفكير سوية مع ممثلي الاتحادات الأعضاء من مختلف الاتحادات القارية الستة الذين حضروا هذه الندوة، وذلك من أجل اقتراح حل يتوافق مع احتياجات الاتحادات ويتماشى مع متطلبات FIFA، وذلك بهدف قياس مدى تأثير المهارات الحياتية المكتسبة على حياة الأطفال".