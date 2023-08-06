نتائج باهرة لبرنامج Football for Schools في فيجي

تم إطلاق برنامج Football for Schools في أغسطس 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا في فيجي

تلقى المشروع دعما رئيسيا من السلطات المحلية

عقدت ندوة لبناء القدرات في الجزيرة في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني

يلعب الرجبي دورًا مهمًا في فيجي. ووظهر هذا جلياً في الأسابيع الأخيرة، مع وصول المنتخب الوطني إلى ربع نهائي كأس العالم للرجبي، فلعبة كرة القدم لم تكن أبداً متفوقة، كما لم يسبق أن لعب هذا العدد الكبير من الأطفال في فيجي بالكرة المستديرة، وهذه حقيقة واعقية. وفي أغسطس الماضي، وبحضور رئيس FIFA جياني إنفانتينو، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد فيجي لكرة القدم والحكومة لإطلاق برنامج Football for Schools. الهدف من البرنامج هو جعل كرة القدم في متناول الشباب من خلال دمج أنشطة كرة القدم في النظام التعليمي. شاركت 32 مدرسة في هذا المشروع التجريبي، وقد حقق نجاحًا كاملاً حتى الآن. يقول أنطونيو بوينانيو سانشيز، مدير برنامج Football for Schools : "إن برنامج Football for Schools يغير الحياة في فيجي بالفعل". وأوضح: "في بلد تكون فيه الفرص المتاحة للأطفال محدودة، يجلب البرنامج الأمل للصغار ويغير عقلية الأكبر سنا".

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بعد أربعة أشهر من إطلاق البرنامج في فيجي، عاد بوينانيو سانشيز إلى الجزيرة في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر لقيادة ورشة عمل لبناء القدرات حضرها معلمو المدارس الابتدائية ومسؤولو التطوير من لجنة الرياضة في فيجي وأعضاء اتحاد فيجي لكرة القدم. القسم التقني. ركزت ورشة العمل هذه على البناء على النجاح الأولي للمشروع، لضمان استدامته على المدى الطويل. الهدف النهائي هو التأكد من أن جميع المدارس الابتدائية البالغ عددها 736 مدرسة في البلاد تطبق برنامج كرة القدم للمدارس. علاوة على ذلك، يجب على جميع المدارس توفير إمكانية الوصول إلى ملعب كرة القدم، سواء كان كبيرًا أو صغيرًا. إذا تم تحقيق هذا الهدف، فسوف يستفيد من البرنامج 150.00 تلميذ فيجي من الأولاد والبنات على حد سواء. إن الفوائد الاجتماعية والتعليمية والبدنية المتعددة لكرة القدم للمدارس توحد وزارة التعليم ووزارة الشباب والرياضة واتحاد فيجي لكرة القدم.

تم تصميم البرنامج لتعزيز المهارات والقيم الحياتية المستهدفة من خلال كرة القدم، ويتناول البرنامج قضايا مثل المساواة بين الجنسين وأنماط الحياة الصحية والشمولية. هذه كلها مواضيع ركزت عليها فيجي في مشروعها للتنمية الاجتماعية، الذي يركز على دور المرأة في المجتمع، مكملاً التركيز المتزايد لاتحاد فيجي لكرة القدم على كرة القدم النسائية. يقول بوينانيو سانشيز: "عندما يعمل جميع أصحاب المصلحة معًا ويتعاونون، يصبح التغيير الاجتماعي ممكنًا، وفي هذا الصدد، تعد فيجي حقًا نموذجًا للاتحادات الأعضاء الأخرى في المنطقة." حققت فيجي مؤخراً مفاجأة بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA للمرة الأولى في تاريخها. لا يوجد نقص في المواهب في الجزيرة، والتي سيتم تسخيرها في المستقبل بشكل أكبر بفضل برنامج Football for Schools، الذي يعمل جنباً إلى جنب مع برنامج تنمية المواهب التابع لـ FIFA.

رئيس FIFA جياني إنفانتينو في زيارة إلى جزر فيجي 04:11

"وقال تيمو يانكوفسكي، المدير الفني لاتحاد فيجي لكرة القدم: "كان من الرائع أن أتمكن من الترحيب بالخبير الفني ورئيس البرنامج، أنطونيو بوينانيو سانشيز، في فيجي لمدة ثلاثة أيام لتدريب حوالي 40 مشاركًا تم اختيارهم". "سيساعدنا هذا على تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول إلى جميع المدارس الابتدائية في فيجي بحلول عام 2027. وفي هذه الأثناء، ستقام بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024™، مما سيخلق فصلاً آخر في قصة كرة القدم في فيجي."