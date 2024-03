نتائج باهرة لبرنامج Football for Schools في فيجي

تم إطلاق برنامج Football for Schools في أغسطس 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا في فيجي

يلعب الرجبي دورًا مهمًا في فيجي. ووظهر هذا جلياً في الأسابيع الأخيرة، مع وصول المنتخب الوطني إلى ربع نهائي كأس العالم للرجبي، فلعبة كرة القدم لم تكن أبداً متفوقة، كما لم يسبق أن لعب هذا العدد الكبير من الأطفال في فيجي بالكرة المستديرة، وهذه حقيقة واعقية. وفي أغسطس الماضي، وبحضور رئيس FIFA جياني إنفانتينو، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين اتحاد فيجي لكرة القدم والحكومة لإطلاق برنامج Football for Schools. الهدف من البرنامج هو جعل كرة القدم في متناول الشباب من خلال دمج أنشطة كرة القدم في النظام التعليمي. شاركت 32 مدرسة في هذا المشروع التجريبي، وقد حقق نجاحًا كاملاً حتى الآن. يقول أنطونيو بوينانيو سانشيز، مدير برنامج Football for Schools : "إن برنامج Football for Schools يغير الحياة في فيجي بالفعل". وأوضح: "في بلد تكون فيه الفرص المتاحة للأطفال محدودة، يجلب البرنامج الأمل للصغار ويغير عقلية الأكبر سنا".