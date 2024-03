برنامج Football for Schools معتمد الآن في نصف الاتحادات الأعضاء في FIFA بعد إطلاقه في سيراليون

في خطوة تبني على الزخم الذي شهده عام 2023 المكثّف والمثمر والذي شهد بتقديم 71 اتحاداً عضواً آخر في FIFA البرنامج، قام برنامج Football for Schools من FIFA وفريقه مرة أخرى بلقاء أطفال المدارس المتحمسين للتعلّم من خلال كرة القدم. لا يزال هناك مشوار طويل لخوضه حيث حدّد برنامج Football for Schools لنفسه هدفاً بالمساهمة في تنمية وتمكين ما يقرب من 700 مليون طفل حول العالم. ولكن تم اتخاذ خطوة رمزية في سيراليون، التي أصبحت الاتحاد رقم 107 من أعضاء FIFA بالانضمام إلى البرنامج. وبينما يتألف FIFA من 211 اتحاداً عضواً على مستوى العالم، فإن برنامج Football for Schools الآن في منتصف الطريق في مهمته الطموحة لجعل كرة القدم في متناول الشباب من خلال دمج الأنشطة المتعلقة بكرة القدم في النظام التعليمي. وقد تم تحقيق هذا الإنجاز في أفريقيا حيث يُعد برنامج Football for Schools الأكثر تمثيلاً نسبياً، حيث قام 70% من الاتحادات الأعضاء في القارة بتنفيذ البرنامج بالفعل.