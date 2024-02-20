اتحاد سيراليون لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.slfa.sl
العنوان
21 Battery Street,
Kingtom,
P.O. Box 672,
FREETOWN
Sierra Leone
طرق التواصل
الهاتف: +232-76/119 100
البريد الإلكتروني:starssierra@gmail.com
التنظيم
President
Thomas BRIMA
Vice President
Nat JOHNSON
Acting General Secretary
Mohamed Benson BAWOH
Treasurer
Ibrahim BAH
Media And Communication Manager
Ibrahim KAMARA
Technical Director
Ibrahim BAH
National Coach Men
Amidu KARIM
National Coach Women
Ernest HALLOWELL
Chairperson of the Referees Committee
Mohamed Abu SESAY
Head/Director of the Referees Department
Franklyn Angel Foray MARAH
Referee Coordinator
Franklyn Angel Foray MARAH
تصنيف سيراليون
تصنيف منتخب سيراليون للرجال
تصنيف منتخب سيراليون للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
124
زيمبابوي
زيمبابوي
1144.56
125
قبرص
قبرص
1143.42
126
سيراليون
سيراليون
1137.36
127
السودان
السودان
1128.74
128
النيجر
النيجر
1127.75
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
139
تركمانستان
تركمانستان
1075.41
140
بنغلاديش
بنغلاديش
1068.52
141
سيراليون
سيراليون
1059.98
142
غينيا
غينيا
1057.39
143
برمودا
برمودا
1046.23
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد سيراليون لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
برنامج Football for Schools معتمد الآن في نصف الاتحادات الأعضاء في FIFA بعد إطلاقه في سيراليون
٢٠ فبراير ٢٠٢٤
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣