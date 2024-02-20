اتحاد سيراليون لكرة القدم

اتحاد سيراليون لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.slfa.sl

العنوان

21 Battery Street,

Kingtom,

P.O. Box 672,

FREETOWN

Sierra Leone

طرق التواصل

الهاتف: +232-76/119 100

البريد الإلكتروني:starssierra@gmail.com

التنظيم

President

Thomas BRIMA

Vice President

Nat JOHNSON

Acting General Secretary

Mohamed Benson BAWOH

Treasurer

Ibrahim BAH

Media And Communication Manager

Ibrahim KAMARA

Technical Director

Ibrahim BAH

National Coach Men

Amidu KARIM

National Coach Women

Ernest HALLOWELL

Chairperson of the Referees Committee

Mohamed Abu SESAY

Head/Director of the Referees Department

Franklyn Angel Foray MARAH

Referee Coordinator

Franklyn Angel Foray MARAH

تصنيف سيراليون

تصنيف منتخب سيراليون للرجال
تصنيف منتخب سيراليون للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
124
زيمبابوي
زيمبابوي
زيمبابوي
1144.56
125
قبرص
قبرص
قبرص
1143.42
126
سيراليون
سيراليون
سيراليون
1137.36
127
السودان
السودان
السودان
1128.74
128
النيجر
النيجر
النيجر
1127.75

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
139
تركمانستان
تركمانستان
تركمانستان
1075.41
140
بنغلاديش
بنغلاديش
بنغلاديش
1068.52
141
سيراليون
سيراليون
سيراليون
1059.98
142
غينيا
غينيا
غينيا
1057.39
143
برمودا
برمودا
برمودا
1046.23

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد سيراليون لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد سيراليون لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

MAKENI, SIERRA LEONE - FEBRUARY 7: FIFA Football for Schools capacity building workshop and launch event on February 7, 2024 in Makeni, Sierra Leone. (Photo by Ishmael Roland Kamara/FIFA)
المنظمة
برنامج Football for Schools معتمد الآن في نصف الاتحادات الأعضاء في FIFA بعد إطلاقه في سيراليون
٢٠ فبراير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 27: FIFA President Gianni Infantino during meeting with Sierra Leone Football Association President Thomas Brima (R) at FIFA Paris Office on February 27, 2023 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
المنظمة
تطوير كرة قدم السيدات في صلب لقاء الرئيسين إنفانتينو وبريما
٢٧ فبراير ٢٠٢٣
MAKENI, SIERRA LEONE - OCTOBER 15: Sierra Leone President Julius Maada Bio during the SLFA Women’s Premier League at the Wusum Stadium on October 15, 2022 in Makeni, Sierra Leone. (Photo by SLFA)
المنظمة
انطلاقة جديدة لكرة القدم للسيدات في سيراليون
١٧ أكتوبر ٢٠٢٢
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بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا
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