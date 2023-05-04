"كرة القدم للمدارس" تصل إلى أوزبكستان

تم تقديم Football for Schools في طشقند أيام ٢٧ و٢٨ و٢٩ أبريل/نيسان

شارك ٤٠ أستاذا للتربية البدنية ونحو ١٠٠ طفل في البرنامج

أول بلد في آسيا الوسطى ينضم إلى هذا المشروع تألق كرة القدم للناشئين في أوزبكستان مرادف لمنتخب تحت ٢٠ سنة، الذي سيشارك في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA المقبلة في غضون أسابيع قليلة، بصفته حامل لقب كأس آسيا تحت ٢٠ سنة. واليوم، تلقت الفئات الدنيا دفعة هامة أخرى مع إطلاق برنامج "كرة القدم للمدارس" (Football for Schools). فقد تم إطلاق هذا البرنامج في طشقند أيام ٢٧ و٢٨ و٢٩ أبريل/نيسان، لتصبح أوزبكستان أول بلد في آسيا الوسطى ينضم إلى برنامج "كرة القدم للمدارس". ويسعى هذا المشروع، الذي تم تنفيذه بالفعل في أكثر من ٥٠ بلداً، إلى الجمع بين كرة القدم والتعليم، وتحفيز الأطفال على اكتساب المهارات الحياتية من خلال حصص ترفيهية لكرة القدم.

وخلال اليومين الأولين من البرنامج، تلقى المعلمون دورة تدريبية من ألكسندرا هويتي وألبرتو جياكوميني، وهما عضوان في FIFA Football for Schools. وقد تم تعليمهم منهجية وفلسفة البرنامج وكيفية دمج المهارات الحياتية في دورات كرة القدم. كما تم عرض سلسلة من الديناميكيات الجماعية التي من خلالها يمكن للمعلمين أن يدركوا بشكل أفضل التوازن بين كرة القدم والجوانب الاجتماعية التربوية.

وكان من بين المشاركين في الدورة ٤٠ أستاذاً للتربية البدنية وبعض أعضاء قسم كرة القدم للناشئين في اتحاد أوزبكستانكرة القدم، إضافة إلى ممثلين عن وزارة التعليم قبل المدرسي والمدرسي في هذا البلد، والذين تمت دعوتهم من قبل الاتحاد.

وفي اليوم الثالث والأخير، خلال الحصص الخاصة على أرض الملعب، كان الهدف الرئيسي هو تطبيق ما تم تعلمه خلال الدورة، بحيث كان المعلمون مكلفين بتوجيه الأنشطة. واستفاد حوالي ١٠٠ طفل من مدارس محلية مختلفة بيوم مزدوج، حيث أتيحت لهم الفرصة للعب كرة القدم في بيئة آمنة والقيام بتمارين معدة بشكل محكم.

وقد كانت هذه الأيام الثلاثة بمثابة منصة لإرساء البرنامج في أوزبكستان وإبراز أن "كرة القدم للمدارس" أصبحت حقيقة واقعة في البلاد.

إطلاق مشروع كرة القدم للمدارس في أوزبكستان Previous 01 / 07 Children and educators pose for a photo - Launch of the Football for Schools Programme in Uzbekistan 02 / 07 Group picture with all participants of the Football in Schools Programme in Uzbekistan. 03 / 07 Hands-on session with children and educators at the launch of the Football for Schools Programme in Uzbekistan 04 / 07 FIFA Project Manager Alexandra Huete during a practical session - Launch of the Football for Schools Programme in Uzbekistan 05 / 07 Presentation of diplomas at the Football for School event in Uzbekistan 06 / 07 The UFA General Secretary, a representative of the UFA Ministry of Education, a UFA member, and Alexandra Huete and Alberto Giacomini, FIFA Football for Schools members 07 / 07 A group of children pose for a photo with Alexandra Huete, Manager Football for Schools. Next

علّقت ألكسندرا هويتي، مديرة "كرة القدم للمدارس"، قائلةً: "بالنسبة لبعض المعلمين، كانت هذه هي المرة الأولى التي يغادرون فيها مناطقهم، وكان من الرائع رؤية وجوههم المبتهجة وحماسهم وانخراطهم التام خلال أيام التدريب. لقد جسّدوا الجوهر الحقيقي لما نبحث عنه من خلال هذا البرنامج: إحداث تأثير يتجاوز الجانب الكروي، وهو أمر ينطبق أيضًا على الأطفال، الذين لمس العديد منهم الكرة لأول مرة".

وأضافت عن مستقبل كرة القدم في هذا البلد بعد إطلاق البرنامج الذي شاركت فيه الجهات الـ ١٤ التي تشكل أوزبكستان: "هذا النوع من السلوك الإيجابي، جنبًا إلى جنب مع العمل الرائع الذي يقوم به اتحاد أوزبكستانكرة القدم ووزارة التعليم، يجعلنا واثقين من أنهم سيصبحون قادة وسينقلون (كرة القدم للمدارس) إلى جميع مدارس البلاد".