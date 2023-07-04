برنامج Football For Schools يرقى إلى مستوى التطلعات في بوتان

تم إطلاق برنامج Football For Schools في بوتان

يبلغ متوسط الارتفاع عن سطح البحر في هذا البلد نحو 3280 متراً

شارك في فعالية إطلاق البرنامج نحو 100 تلميذ و38 مُدرِّساً

يهدف برنامج Football For Schools من FIFA إلى جعل ممارسة كرة القدم في متناول الفتيات والفتيان في مختلف أنحاء العالم، وتعزيز نُظم التعليم من خلال ما تحمله الرياضة من قيم ومبادئ. فمنذ إطلاقه عام 2019، تم تنفيذ البرنامج في أكثر من 60 اتحاداً وطنياً من الاتحادات الأعضاء لدى FIFA، موزعة على جميع قارات العالم، وكانت بوتان آخر الملتحقين بركب هذه المبادرة.

برنامج Football For Schools في بوتان Previous 01 / 09 Football for Schools, Bhutan 02 / 09 Football for Schools, Bhutan 03 / 09 Football for Schools, Bhutan 04 / 09 Football for Schools, Bhutan 05 / 09 Football for Schools, Bhutan 06 / 09 Football for Schools, Bhutan 07 / 09 Football for Schools, Bhutan 08 / 09 Football for Schools, Bhutan 09 / 09 Football for Schools, Bhutan Next

وفي هذا الصدد، قال يشي دورجي، رئيس قسم البراعم والناشئين باتحاد كرة القدم في بوتان "يشكل هذا البرنامج جسراً للربط بين الموهبة الكروية والمهارات الحياتية، إذ يُتيح للتلاميذ إمكانية التعلُّم من خلال كرة القدم، فنحن نلقِّنهم قِيَم اللعب النظيف على وجه التحديد، ونساعدهم على ضبط المشاعر والتعامل مع الضغط والتوتر." من جهتها، أوضحت فاطمة سيديبي، مديرة برنامج Football For Schools "نعمل على إبراز أربع فئات من المهارات اللازمة للحياة اليومية؛ الأولى تتعلق بقدرة الطفل على معرفة نفسه، والثانية تتمحور حول قدرته على ربط علاقات مع الآخرين، أما الثالثة فتسلط الضوء على الطفل وعلاقته بالعالم الخارجي بصفة عامة، في حين أن الفئة الرابعة تتعلق بصحته وراحته."

بوتان تُطلق العنان

خلال يومي 30 يونيو/حزيران و1يوليو/تموز، اجتمع 38 مُدرِّساً من مُدرِّسي التربية البدنية في مدينة تيمفو، عاصمة هذا البلد الواقع في قلب جبال الهيمالايا، حيث تعرَّفوا عن كثب على خبايا هذا البرنامج، الذي سيجوب شتى أنحاء البلاد. وفي 2 يوليو/تموز، انضم إليهم حوالي 100 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و12 عاماً، وذلك ضمن فعالية الإطلاق الرسمي للمشروع بملعب تشانغليميثانغ، حيث حقق الحدث نجاحاً منقطع النظير، كما تبيَّن بجلاء من خلال الابتسامات التي ارتسمت على وجوه الكبار والصغار على حد سواء.

بيد أن الطريق إلى نجاح البرنامج في بوتان لا يزال شاقاً وطويلاً، خاصة بالنظر إلى جغرافية هذا البلد الجبلي الذي يبلغ عدد سكانه 740 ألف نسمة، ويُقدَّر متوسط ارتفاعه عن سطح البحر بما لا يقل عن 3280 متراً، مما يعكس بيئة غير مواتية لممارسة الرياضة الأكثر شعبية في العالم. لكن برنامج Football For Schools لا يقتصر على اللعبة الجميلة فحسب، بل تمتد أهدافه لتشمل المساهمة في تعليم وتطوير وتمكين نحو 700 مليون طفل عبر العالم. أضف إلى ذلك أن بوتان أكدت أنها، رغم التضاريس الوعرة، تبقى دولة تعشق كرة القدم حتى النخاع، كما تبيَّن من خلال مظاهر الحماس والشغف التي عمَّت في مختلف أرجاء البلاد خلال الأيام القليلة الأخيرة. فمنذ انضمام بوتان إلى أسرة FIFA عام 2000، تقدمت كرة القدم المحلية بوتيرة متسارعة، حيث تطوَّرت اللعبة بشكل هائل على مدار العامين الماضيين، وخصوصاً بعد إنشاء أكاديمية كرة قدم جديدة للبنين في تشانغجيجي، بدعم من برنامج FIFA Forward، ناهيك عن تنظيم مجموعة من الندوات المخصصة لكرة القدم للسيدات، إذ حققت منتخبات السيدات والرجال ارتقاءاً مذهلاً على جدول الترتيب العالمي، وما إطلاق برنامج Football For Schools في بوتان إلا خطوة أخرى لتُواصل البلاد سيرها بثبات في هذا الخط التصاعدي.

وفي هذا الصدد، أكدت فاطماتا سيديبي أن "اتحاد بوتان لكرة القدم بذل جهوداً هائلة في السنوات الأخيرة لتطوير كرة القدم من حيث البنية التحتية وتأهيل مدربيه،" مضيفة "أن برنامج Football For Schools جاء ليكمِّل هذه الجهود من خلال تسليط الضوء على المهارات الحياتية بما يمكِّن الشباب في بوتان من أن يصبحوا مواطنين أفضل من خلال اكتساب المهارات الكروية."

وتابعت مديرة برنامج Football For Schools"كما ذكر رئيس اتحاد بوتان لكرة القدم في خطابه الموجَّه لفريقه، فإن هذا البرنامج يتماشى مع رؤية صاحب الجلالة جيغمي خيسار نامغيل وانغتشوك فيما يتعلق باكتساب المهارات الحياتية اللازمة."