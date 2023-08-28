برنامج كرة القدم للمدارس FIFA يدعم اتحاد بربادوس لكرة القدم لتقديم "كرة قدم أفضل لحياة أفضل"

بربادوس هي أحدث اتحاد عضو في FIFA يستضيف برنامج كرة القدم للمدارس

اجتمع معلمون من عدة دول مجاورة في بريدجتاون

حوالي 90% من الأطفال المشاركين لم يلعبوا كرة القدم من قبل

كانت بربادوس آخر دولة تستضيف برنامج FIFA لكرة القدم للمدارس (F4S) الأسبوع الماضي، حيث جمعت عدداً من الاتحادات الكاريبية الأعضاء التي انضمت إلى أسرة F4S، بعد ورشة عمل إقليمية ناجحة في جامايكا في مايو/أيار. وبالإضافة إلى الدولة المضيفة، اجتمع ممثلون من أنتيغوا وبربودا وغرينادا وجزر تركس وكايكوس في مقر اتحاد بربادوس لكرة القدم في بريدج تاون لحضور مجموعة متنوعة من الأنشطة والدورات المصممة لتعزيز نظام التعليم من خلال قيم كرة القدم.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها معلمون من بلدان متعددة في وقت واحد في دورة بناء قدرات برنامج F4S، وكانت أيضًا المرة الأولى التي يجمع فيها مهرجان كرة القدم للمدارس هذا العدد الكبير من الأطفال الذين لم يلعبوا كرة القدم من قبل. في الواقع، كان حوالي 90٪ من الأطفال مبتدئين تمامًا، ولكن بعد ساعة جيدة من التدريب، أصبحت كل الوجوه المتوترة والقلقة مبهجة، على الرغم من الحرارة والرطوبة التي سادت المنطقة خلال البرنامج. تقول ألكسندرا هويتي، إحدى مشؤولي برنامج FIFA لكرة القدم للمدارس: "في البداية، كان البعض متردداً في اللعب لأنهم لا يريدون أن يسخر منهم الأطفال الآخرون، ولكن بعد العمل معًا خلال الجلسات، مثل "التحسين من خلال الممارسة" و"التواصل الجيد"، كان بإمكاننا سماع صرخات الفرح لدى الأطفال ورؤية ظهور مجموعات جديدة من الأصدقاء.

"وأضاف أنطونيو بوينانيو، أحد مسؤولي برنامج كرة القدم للمدارس: "إن حقيقة وجود عدد كبير جدًا من المبتدئين جعلت هذا المهرجان فريدًا من نوعه". "لقد كان تحديًا كبيرًا، لأننا أردنا أن نجعل هذه المشاركة الأولى ممتعة قدر الإمكان للأطفال، ولهذا السبب إنهم يريدون العودة للحصول على المزيد. تتمتع بربادوس بوفرة من اللاعبين واللاعبات الموهوبين الذين غالباً ما يكونون غير قادرين على تطوير مهاراتهم بشكل صحيح بسبب الافتقار إلى البنية التحتية والتدريب المؤهل، وهو الوضع الذي يقدم له برنامج كرة القدم للمدارس حلولاً ملموسة.

وقالت أماندا جيمس، الأمينة العامة لمنتدى بواو الاسيوى: "إن فوائد إقامة حدث كرة القدم للمدارس في بربادوس هائلة". "لقد سمح لنا بتسليط الضوء بطريقة مناسبة وممتعة على الفضائل العديدة التي يمكن أن تقدمها كرة القدم، داخل وخارج الملعب، والتي يمكن أن تفيد الفرد طوال حياته."

والصعوبة الرئيسية الأخرى التي يواجهها الآباء والمعلمون هي نمط حياة الأطفال، الذين غالبا ما تكون وجباتهم غنية بالملح والسكريات المكررة والكوليسترول والدهون. وقد انعكست هذه العوامل أيضًا في برنامج كرة القدم للمدارس.

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