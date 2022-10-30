25 مليون طفل يستفيدون من برنامج FIFA لكرة قدم للمدارس في الهند

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال واتحاد كرة القدم لعموم الهند وFIFA لإطلاق برنامج كرة القدم للمدارس في الهند

سيتم إطلاق برنامج FIFA التعليمي الرائد في المدارس في جميع أنحاء الهند

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر حفل التوقيع في مومباي كضيف شرف

بالنيابة عن FIFA، وقع الرئيس جياني إنفانتينو مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في جمهورية الهند واتحاد كرة القدم لعموم الهند لإطلاق برنامج كرة القدم للمدارس في الهند بهدف الوصول إلى 25 مليون تلميذ في جميع أنحاء البلاد. وتم التوقيع على مذكرة التفاهم أثناء لقاء حضره مسؤولون من FIFA واتحاد كرة القدم لعموم الهند ومشجعون ولاعبون ومسؤولون في مومباي في يوم نهائي كأس العالم للسيدات تحت سن 17 سنة الهند ٢٠٢٢™. واختتمت البطولة بعد 22 يوماً ناجحاً من المباريات في ثلاث مدن مضيفة، تنافست فيها 16 دولة من جميع أنحاء العالم على لقب أبطال العالم. ووقع على مذكرة التفاهم إلى جانب رئيس FIFA كل من وزير التعليم الهندي شري دارمندرا برادان ورئيس اتحاد كرة القدم لعموم الهند كاليان تشوبي.

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وفي كلمة له في حفل التوقيع، قال رئيس FIFA: "هذه شراكة بين الحكومة ونظام التعليم واتحاد كرة القدم و FIFA للعمل من أجل رعاية اللاعبين الأكثر موهبة ومنح كل موهوب في الهند فرصة ليصبح نجماً عالمياً. لكن الأهم من ذلك هو أنها محاولة لجعل كل فتاة وفتى هندي يستفيد من قيم كرة القدم". وقد اتفقت الأطراف الثلاثة على العمل معاً للاستفادة من الأهمية الأساسية للتعليم باستخدام القوة والجاذبية العالمية لكرة القدم كأداة إيجابية لإشراك الأطفال وتحفيزهم وإلهامهم وتطويرهم من خلال التربية البدنية، وتنمية مهاراتهم الحياتية، وبناء مواطنين نشطين وصحيين، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتعزيز السلام والوحدة والتكامل الاجتماعي.

وقال إنفانتينو: "إن كرة القدم للمدارس ليست مجرد برنامج يعلم الأطفال كيفية لعب كرة القدم، بل هو أكثر من ذلك بكثير، إنه برنامج يقدم دروساً للاستفادة منها على مدى الحياة من خلال قيم كرة القدم. الهند لديها الشغف. الهند لديها الفرح. الهند لديها مهارات، ونحن بحاجة إلى الاستفادة من هذا الشغف وهذا الفرح وهذه المهارات في كرة القدم وجعل الهند قائداً حقيقياً في كرة القدم العالمية. نريد أن يحدث ذلك، وسوف نحققه، وسنعمل معاً لتحقيقه، وكما قلت، نحن هنا لنبقى ولنكون جزءاً من فريقكم ولنطور ونعزز كرة القدم معاً". وتحدث شري دارمندرا برادهان أيضاً في الحفل الذي أقيم في مومباي قائلاً: "إننا نتخذ خطوة مهمة جداً اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم هذه، حيث سيستفيد أكثر من 25 مليون طفل من برنامج كرة القدم للمدارس. وأنا أتطلع إلى الترحيب بكم جميعاً مرة أخرى في الهند لنزور مدرسة معاً ونرى على الطبيعة ما يحققه هذا البرنامج".

إن برنامج كرة القدم للمدارس ليس مجرد برنامج يعلم الأطفال كيفية لعب كرة القدم، بل هو أكثر من ذلك بكثير - إنه برنامج يريد إعطاء دروس مدى الحياة، من خلال قيم كرة القدم. رئيس FIFA جياني إنفانتينو

وشكر كاليان تشوبي رئيس اتحاد كرة القدم لعموم الهند FIFA والرئيس إنفانتينو قائلاً: "إن اتحاد كرة القدم لعموم الهند سعيد للغاية ويأمل أن تتطور كرة القدم الهندية في العديد من المجالات في ظل قيادتكم لFIFA. أشكركم وأرحب بدعمكم وتوجيهكم، والذي سيدفع كرة القدم الهندية بالتأكيد إلى الأمام".