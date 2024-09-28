FIFA وغلوبال سيتيزن يوحدان جهودهما قبل كأس العالم FIFA 26™

منح غلوبال سيتيزن حقوق إنتاج أول عرض احتفالي يُقام بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم FIFA™في نسخة عام 2026

ستمتد الشراكة على مدار أربع سنوات وستعمل على حشد جهود جمهور كرة القدم على مستوى العالم للعمل على القضاء على الفقر المدقع وتوفير فرص التعليم لملايين الأطفال

يشمل الاتفاق بين المنظمتين النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية FIFA 2025™، والتي ستشهد مشاركة أفضل 32 نادياً على الصعيد العالمي

أعلن FIFA عن تعاونه مع منظمة غلوبال سيتزن للعمل في سبيل القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الفرص المتاحة للأطفال لممارسة الرياضة والحصول على التعليم الجيد. جاء ذلك خلال فعاليات مهرجان غلوبال سيتيزن السنوي في سنترال بارك بمدينة نيويورك، وقد جاء الإعلان على لسان جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، وهيو إيفانز، الرئيس التنفيذي لمنظمة غلوبال سيتيزن، وهيو جاكمان، أحد سفراء المنظمة، وشهد المهرجان حضور المغني العالمي دي جي خالد والمذيعة التلفزيونية غايل كينغ.

وبموجب هذه الشراكة، ستُنتج غلوبال سيتيزن أول عرض احتفالي يُقام بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم FIFA™، والذي سيستضيفه ملعب نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 19 يوليو/تموز 2026. وعلاوةً على ذلك، ستتضمن الشراكة التي ستمتد على مدار أربع سنوات النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية FIFA 2025™، والتي ستشهد مشاركة 32 نادياً من جميع الاتحادات القارية الستة، وستستضيف مبارياتها 11 عشر مدينة أمريكية خلال عام 2025. وستتمكن جماهير كرة القدم في كل مكان من العمل مع غلوبال سيتيزن بشأن قضايا مثل ضمان توفير فرص التعليم لجميع الأطفال، إلى جانب العروض الترويجية ذات الصلة بالحصول على تذاكر مباريات كأس العالم للأندية FIFA™. وسيتم الإعلان عن المزيد من تفاصيل هذه المبادرات خلال الأشهر المقبلة.

وقال رئيس FIFA السيد جياني إنفانتينو "تتمثل مهمة FIFA في تطوير كرة القدم في كل جزء من العالم، بالإضافة إلى تحقيق أثر إيجابي على المجتمع." وأضاف "من خلال هذه الشراكة، سيتعاون FIFA مع منظمة غلوبال سيتيزن لتوحيد جهود عالمي الرياضة والترفيه والمساهمة الفعّالة في بناء عالم أفضل. نلتزم بتنفيذ مجموعة من الأنشطة المشتركة التي ستسهم في تعزيز فرص ممارسة كرة القدم وإشراك جماهير اللعبة في الجهود الرامية إلى إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم المحلية."

وتُعد غلوبال سيتيزن إحدى المنظمات العالمية الرائدة في مناصرة القضايا، وتهدف إلى القضاء على الفقر المدقع. وقد أنفقت المنظمة 43.6 مليار دولار أمريكي خلال العقد الماضي، ما أثّر على حياة حوالي 1.3 مليار شخص. وخلال السنوات الخمسة القادمة، تعتزم غلوبال سيتيزن تأسيس حركة تضم 50 مليون شخص على مستوى العالم لحشد جهودهم من أجل تحقيق أثر إيجابي على حياة 650 مليون شخص آخرين.