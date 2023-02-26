أساطير FIFA يزورون أطفال مرضى في باريس

أربعة من أساطير FIFA قاموا بزيارة مستشفى للأطفال في باريس

أدخل هؤلاء الأبطال الفرحة على قلوب ومحيى الأطفال نزلاء المستشفى

قال دجوركاييف : "من المهم أن نحمل مساندة عالم كرة القدم لهؤلاء الأطفال الذين يعتبرون أبطال حقيقيون". يوم 27 من فبراير/شباط، ستكون باريس مركز اهتمام جميع عشاق كرة القدم عبر العالم؛ ففي العاصمة الفرنسية ستجرى مراسم تسليم جوائز The Best FIFA وسيحاول أفضل الفاعلين والفاعلات في مجال الساحرة المستديرة الذين تألقوا العام الماضي أن يدخلوا التاريخ من أوسع أبوابه. وكما جرت العادة، قام أساطير بعيادة أطفال نزلاء المستشفى الجامعي روبرت ديبري في باريس؛ وقد أنار يوم هؤلاء النزلاء وأدخل على قلوبهم الفرح والسرور كل من الفرنسي يوري دجوركاييف، والإيطالي أليساندرو ديل بييرو والكاميروني جيريمي نجيتاب والمغربي الحسين خرجة. وحمل هذا الرباعي الذي اعتاد على إدخال الفرحة في قلوب الجماهير من خلال كرة القدم، الإبتسامة والسرور على الأطفال نزلاء المستشفى الباريسي؛ فقد قابلوا في البداية فوجا مكونا من عشرين طفلا نزلاء في غرف فردية في مصالح القلب وأمراض الكلى والجهاز الهضمي قبل أن يتوجهوا إلى قاعة مشتركة حيث وجدوا في انتظارهم عشرون طفلا من نزلاء مصلحة الطب النفسي الخاص بالأطفال.

بسمة وأمل وقناعة

“وعن هذه اللقاءات صرح يوري دجوركاييف، الذي تقاسم مع الأطفال ذكرياته حين فاز رفقة الديوك بكأس العالم سنة ١٩٩٨ قائلا "كان يوما مليئا بالمشاعر. جئنا لنزور الأطفال وآبائهم بل وحتى الأطفال والممرضين. لقد قضينا لحظات معهم من أجل إدخال الفرحة على قلوبهم ونحكي لهم الحكايات التي نعرفها جيدا عن كرة القدم". وبدوره، صرح ديل بييرو المتوج بكأس العالم سنة ٢٠٠٦ رفقة الكتيبة الإيطالية: "كانت لحظة مؤثرة للغاية اليوم. كان الأمر حزينا في البداية لأنك ترى كل هؤلاء الأطفال يصارعون من أجل صحتهم؛ إلا أن سرعان ما تدرك أن هناك أشياء أخرى حيث يمكنك أن تشعر بقوة والأمل والقناعة التي يملكها هؤلاء الأطفال والبسمة التي ينقلوها إليك. إنها نعمة كبيرة؛ فأنا سعيد للغاية أن أكون هنا وأن أقضي بعض الوقت معهم والحديث إليهم ومشاركتهم بعض التجارب". إذا احتفظ كل واحد من الأطفال بذكريات شخصية عن تجربة لقاء تلك أساطير الساحرة المستديرة، فإنهم سيعيشون نفس الشعور وسينسون للحظات معيشهم اليومي الصعب وحالتهم الصحية وعلاجهم بفضل الابتسامة التي منحها إياهم هذا اللقاء والقصص والتشجيعات التي أسداها لهم هؤلاء الأبطال.

أبطال حقيقيون