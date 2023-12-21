أساطير FIFA يدعمون مبادرات مكافحة التمييز خلال قمة FIFA لكرة القدم

عُقدت قمة FIFA لكرة القدم في جدة على هامش بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™

خاطب جيلبرتو سيلفا وكاكا وأليساندرو ديل بييرو الحضور مسلطين الضوء على مختلف أشكال التمييز التي تطال لاعبي كرة القدم، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة وضع حد لهذه الظاهرة

أطلق FIFA خدمة الحماية من الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي كما اعتمد بروتوكول الخطوات الثلاث الرامي إلى التصدي للتمييز عبر الإنترنت وداخل الملعب

خلال قمة FIFA لكرة القدم التي عُقدت اليوم بمدينة جدة السعودية، شدَّد أساطير FIFA، جيلبرتو سيلفا وكاكا وأليساندرو ديل بييرو، على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على التمييز الذي يطال لاعبي كرة القدم في مواقف مختلفة خلال حياتهم اليومية وكذلك عبر الإنترنت.

وقال جيلبرتو سيلفا خلال جلسة نقاش استحضر فيها تجاربه الشخصية، مقترحاً بعض الطُرق الكفيلة بتعزيز مكافحة السلوك التمييزي في كرة القدم "لقد أصبحت منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على مواقف صعبة للغاية بالنسبة لكثير من الناس في الوقت الراهن، وهذا ما نراه كثيراً أيضاً في أوساط كرة القدم، حيث تطال اللاعبين والحكام واتحادات كرة القدم والقادة والجماهير، ولا تستثني أحداً."

وأضاف "الجميع يعاني [من هذه الممارسات التي تنطوي على إساءة مستمرة تطال أيضاً المراهقين والأطفال، مما يُولِّد لديهم الكثير من التوتر والمشاكل النفسية، وهو بدوره ما يتسبب لهم في الكثير من المشاكل لأنهم يفقدون القدرة على التركيز. معاً يمكننا وضع حد لهذه الظاهرة في أقرب وقت ممكن. لكل منا دور يجب أن يقوم به في سبيل القضاء على الإساءة عبر الإنترنت."

وعلى المستوى التنظيمي، أطلق FIFA برنامجاً استراتيجياً دخل حيز التنفيذ منذ عام 2016، وهو يهدف إلى ترسيخ مبادئ احترام حقوق الإنسان في جميع العمليات والعلاقات، حيث تمخض عن هذه المبادرة اعتماد بروتوكول الخطوات الثلاث في مسابقات FIFA، بينما أطلق FIFA حملة #NoDiscrimination عام 2021.

وقبل انطلاق كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، أطلق FIFA أيضاً خدمة الحماية من الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي بالشراكة مع الاتحاد الدولي لجمعيات لاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPRO)، وذلك بهدف رصد التعليقات المتداولة عبر مختلف المنصات الإلكترونية وإخفائها في خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة التمييز، علماً أنه تم العمل بهذه الخدمة في ثمانٍ من بطولات FIFA حتى الآن، بما في ذلك كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™ حيث كان لها تأثير إيجابي كبير.

وفي هذا الصدد، قال أسطورة FIFA كاكا "من المهم فعلاً أن يكون اللاعبون مستعدين بدنياً ونفسياً وذهنياً، لأن الانتقادات التي نراها على منصات التواصل الاجتماعي غالباً ما تعجُّ بالكراهية والتمييز، مما يؤثر سلباً على نفسية اللاعبين،إلى درجة تهتز معها ثقتهم في بعض الأحيان، وهو ما ينعكس سلباً على أدائهم، مما يحرمنا كمشجعين من إمكانية رؤية اللاعبين في أفضل حالاتهم. لذا، كان من الرائع أن يطلق FIFA هذا البرنامج لتوفير بيئة سليمة من شأنها أن تمكننا من حماية اللاعبين."

يُذكر أن خدمة الحماية من الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي متاحة لجميع اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات، وهي عبارة عن آلية لحماية المستخدمين من الإساءة وخطاب الكراهية على الإنترنت، وذلك من خلال إخفاء التعليقات المسيئة سواء كانت صادرة عن اللاعبين/المدربين أو واردة من المتابعين. فمن خلال هذه الخدمة، قام FIFA بالإبلاغ عن نحو 20 ألف منشور وتعليق لدى إدارات المنصات الرقمية والاتحادات والسلطات المعنية خلال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ و7000 منشور وتعليق خلال كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™.

كما أطلق FIFA بروتوكول الخطوات الثلاث الذي يحمي اللاعبين فوق أرضية الميدان منذ كأس القارات روسيا 2017 FIFA™، إذ يشمل هذا الإجراء إعلاناً استباقياً في الملعب قبل انطلاق المباراة وإعلانات تفاعلية أثناء المباراة دون إيقاف اللعب، وذلك في حال وقوع حوادث تمييزية.

فإذا لم تتوقف الحالة التي تنطوي على سلوك أو فعل تمييزي بعد تلك الإعلانات - أو إذا وقع حادث خطير بشكل مفاجئ - يُفعَّل على الفور بروتوكول الخطوات الثلاث:

الخطوة 1: يُوقف الحكام المباراة وتتولى سلطات الملعب قراءة إعلان يدعو إلى توقف السلوك التمييزي

الخطوة 2: تُعلَّق المباراة لفترة زمنية محدَّدة وأمر لاعبي الفريقين بالعودة إلى غرف تبديل الملابس.

الخطوة 3: تُلغى المباراة إذا لم يتوقف السلوك التمييزي، أو إذا وقع مرة أخرى

وعلَّق ديل بييرو على الأحداث المؤسفة التي تشهدها بعض المباريات بالقول "هناك أشخاص يتجاوزون كل الحدود أحياناً، وعليهم أن يواجهوا عواقب أفعالهم الجسيمة، مثل الحالات التي تنطوي على سلوك أو فعل تمييزي."

وأضاف "من وجهة نظري، من المهم جداً ما نفعله كل يوم وما يحاول العالم القيام به في سبيل الحد من هذه الآفات قدر المستطاع، ونأمل أن نتمكن من القضاء عليها في نهاية المطاف."