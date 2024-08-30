FIFA والاتحاد النرويجي لكرة القدم يتّحدان لمواجهة العنصرية

مدير FIFA الإقليمي في أوروبا،إيلخان محمدوف، يشرح إيماءة "لا للعنصرية" التي تتبناها FIFA والسياسة عدم التسامح على الإطلاق مع العنصرية ضمن اجتماع مائدة مستديرة

نظمه الاتحاد النرويجي لكرة القدم بهدف استخدام رياضة كرة القدم كوسيلة لمواجهة العنصرية في المجتمع،

يشارك في النقاش رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، ليز كلافينيس، إلى جانب شخصيات كبيرة في رياضة كرة القدم وممثلين عن الرياضة والأعمال في العاصمة النرويجية، أوسلو.

التقى إلخان محمدوف، مدير FIFA الإقليمي في أوروبا مع ليز كلافينيس، رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، وقادة آخرين في مجالي الرياضة والأعمال في العاصمة أوسلو لمناقشة دور كرة القدم في مواجهة العنصرية داخل المجتمع. وخلال مناقشة المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد النرويجي لكرة القدم، أعلن محمدوف موقف FIFA الحازم من العنصرية وعدم التسامح معها على الإطلاق في رياضة في كرة القدم، وقدّم أبرز الخطوات التي اتخذتها FIFA مؤخرًا لتعزيز هذا الموقف. اتفقوا بالإجماع على إقرار إيماءة تقاطع الذراعين "لا للعنصرية" في مؤتمر FIFA الـ 74 في مايو 2024، وقد تم تقديم هذه الإيماءة خلال بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا المقامة حاليًا في كولومبيا.

يُعد إقرار هذه الإيماءة واحد من خمسة أركان كلفت FIFA الاتحادات الأعضاء بتنفيذها، وهو يكمّل إجراءً مكونًا من ثلاث خطوات طُرِح في عام 2017، يسمح للحكام بإيقاف المباريات، ثم تعليقها، وفي النهاية إلغائها بعد وقوع حوادث تمييز. خلال مؤتمر FIFA لهذا العام في العاصمة التايلاندية، بانكوك، وقف ممثلو جميع الاتحادات الـ 211 للإعراب عن موقفهم الموحد ضد العنصرية، مما يشير إلى عزيمة موحدة على التخلص من العنصرية في كرة القدم، وهو ما وصفه رئيس FIFA جياني إنفانتينو بـ "الآفة التي لا تزال موجودة في مجتمعنا".

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“وقال محمدوف: "كان من الرائع الانضمام إلى المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد النرويجي لكرة القدم مع المديرين التنفيذيين والأطراف المعنية لمناقشة مثل هذه المواضيع المهمة"، كما شهد خلال زيارته لأوسلو فوز المنتخب النرويجي الأول للرجال على النمسا 2-1 في مباراة دوري الأمم الأوروبية الأخيرة. وأضاف: "من المهم بالنسبة إلى FIFA معرفة أن الجهات المحلية المعنية ترغب أيضًا في تفعيل حملة الموقف العالمي ضد العنصرية، وكانت هذه فرصة جيدة لتقديم إجراء الخطوات الثلاث المتعلقة بإيماءة (لا للعنصرية)".