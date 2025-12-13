الحكمات في غاية السعادة بعد نهائي كأس العالم لكرة الصالات للسيدات™

اختُتمت النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA يوم الأحد، وتُوّج المنتخب البرازيلي بلقب البطولة كأول بطل على الإطلاق

النهائي بين البرتغال والبرازيل أدارته الحكمة الفنزويلية أوريانا زامبرانو والحكمة الإسبانية نويليا غوتيريز

قالت الحكمتان كلتاهما إن الاختيار فاجأهما، وكانت لحظة مميزة للغاية

اُختتمت كأس العالم لكرة الصالات للسيدات الفلبين 2025 FIFA™ التاريخية يوم الأحد بنهائي مثير شهد حفر البرازيل لاسمها في كُتب التاريخ كأول بطل للبطولة على الإطلاق بعد الفوز على البرتغال 3-0 في مباراة عالية التنافسية.

سيظل النهائي محفوراً في ذاكرة فريق الحكام الذي ساعد في جعل أول بطولة لكأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA حدثاً تاريخياً.

في المباراة الخاصة التي أقيمت في ساحة فيل سبورتس أرينا في باسيج، شغلت الفنزويلية أوريانا زامبرانو والأسبانية نويليا غوتيريز بؤرة الضوء، بينما دعمتهما ماريا بينتو وفلورنتينا كالابا وريم البشي كالحكمة رقم 3 والحكمة رقم 4 ومسجلة الوقت، على التوالي.

وبالنسبة للسيدة زامبرانو والسيدة غوتيريز، كانت المشاركة بحد ذاتها تجربة لا تنسى، وكان تكليفهما بإدارة النهائي شرفاً عظيماً.

حكمات كرة الصالات في غاية السعادة بعد نهائي كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ 02:01

وقالت السيدة زامبرانو "حسناً، لقد كانت مفاجأة تامة - لم أتوقعها. أعتقد أنني عندما سمعت اسمي، تجاهلت كل شيء. كانت زميلتي بجانبي ولم أسمع اسمها حتى. تحدثنا فقط، وتعانقنا، وبكينا. كانت هناك الكثير من المشاعر المختلطة. أشعر بالامتنان والحظ لوجودي هنا بالفعل."

وأضافت السيدة غوتيريز "لقد كانت لحظة مثيرة حقاً، لأنني كنت أجلس مع زميلتي. أولاً، سمعت اسمها، وكنت سعيدة جداً من أجلها. وبعد ذلك مباشرةً، سمعت اسمي، وكانت هذه مفاجأة كبيرة. لم أكن أتوقع ذلك. أنا سعيدة جداً ومتأثرة للغاية."

تحكيم مباريات كأس العالم هو الهدف الأسمى لأي حكم دولي. وإضافةً للجانب العاطفي، اختيار الشخص لتولي مسؤولية النهائي هو مكافأة مستحقة للجهود التي بذلها على مدار البطولة.

وقالت السيدة زامبرانو "حسناً، إنها مكافأة لكل هذا الوقت الذي قضيته في العمل، لكل هذه السنوات من التدريب والإعداد. بالنسبة لي، إنه أمر مُرضٍ ومُجزٍ للغاية،" قبل أن تضيف السيدة غوتيريز "أول ما يتبادر إلى ذهني هو الجهد والوقت الذي قضيته بعيداً عن المنزل على مدار هذه السنوات. إنها أيضاً لحظة لأذكر عائلتي التي تدعمني دائماً، أينما ذهبت."

وقالت السيدة زامبرانو "عندما تم اختياري، كان أول ما تبادر إلى ذهني هو المسؤولية التي ينطوي عليها هذا الأمر. ليس فقط علي، ولكن على جميع زملائي ومعلميّ الذين كانوا دائماً هنا يدعمونني، ويمنحونني الأدوات اللازمة ويرافقونني خلال هذه الرحلة. لكن هذا شرف عظيم وأشعر بالفخر."

وأضافت السيدة غوتيريز "بالنسبة لي، هذا تقدير لجهودي وعملي على مدار سنوات عديدة. ساعات طويلة، وجلسات تدريبية كثيرة، ودراسة مكثفة."

تُمثّل البطولة الأولى لكأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA، والتي ضمت فريق تحكيم نسائي بالكامل، علامة فارقة تاريخية أخرى، ومنح هذه الفرصة هو أمر ستتذكره الحكمتان لسنوات عديدة قادمة.

وقالت السيدة غوتيريز "أشعر أن هؤلاء الحكمات الخمسَ اللواتي سيشاركن في النهائي اليوم سيصنعن التاريخ. لكن الأمر لا يقتصر علينا نحن الخمس الموجودات هنا اليوم – بل يشمل جميع الحكام الـ27 الذين كانوا في الفلبين. لقد نقشت كل واحدة منا جزءاً صغيراً في كتاب التاريخ خلال أول بطولة لكأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA."

وأضافت السيدة زامبرانو "حسناً، إنها تجربة فريدة لا مثيل لها، لأن الدعم والدفء والسحر موجود في كل لحظة. من الصعب التعبير عن ذلك بالكلمات. إنه أمر مثير جداً."

وستدخل كأس العالم لكرة الصالات للسيدات الفلبين 2025 FIFA التاريخ لسببين: كانت هذه أول بطولة لكرة الصالات للسيدات ينظمها FIFA، وأول بطولة من بطولات FIFA تُقام في الفلبين، حيث أقيمت البطولة بأكملها في باسيج بمنطقة مانيلا الكبرى. كما أنه من المتوقع أن تُحدث هذه البطولة تغييراً جذرياً في رياضة كرة الصالات للسيدات.

وقالت السيدة زامبرانو "إنها بلا شك دفعة هائلة إلى الأمام بالنسبة لمجتمع كرة الصالات للسيدات ككل – الحكمات واللاعبات والمدربات. أعتقد أن هذا يحفزنا على مواصلة العمل. إنها بمثابة مرآة، تتيح لنا رؤية أين نحن وأن نجد الدافع حتى نتمكّن من مواصلة النمو."