الثلاثاء 14 أكتوبر 2025, 13:00
التحكيم

الإعلان عن حكام نصف نهائي كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

  • تُقام مباريات نصف النهائي يوم الأربعاء 15 أكتوبر في فالبارايسو وسانتياغو دي تشيلي

  • أشرف على المباريات في تشيلي 54 حكمًا، من بينهم حكام ومساعدون

  • يُستخدم نظام دعم الفيديو لكرة القدم (FVS) طوال فترة البطولة أعلن FIFA عن فرق التحكيم الذي سيدير نصف نهائي كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™. يوم الأربعاء 15 أكتوبر، الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، يواجه المغرب وفرنسا بعضهما البعض في فالبارايسو. سيكون الحكم الرئيسي هو غوستافو تيخيرا من أوروغواي، ويساعده مواطناه كارلوس باريرو وأغوستين بيريسو؛ وسيكون الحكم الرابع هو دييغو هيريرا من الأرجنتين.

في وقت لاحق من اليوم نفسه، الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، تتواجه الأرجنتين وكولومبيا في سانتياغو، تشيلي. يدير ​​المباراة الحكم البرتغالي جواو بينهيرو، برفقة مواطنيه برونو خيسوس ولوتشيانو مايا؛ وسيتولى الأمريكي جو ديكرسون دور الحكم الرابع.

Football Video Support moving forwards and gaining global momentum
الابتكار
نظام دعم الفيديو في كرة القدم يمضي قدماً ويحقق انتشاراً عالمياً متزايداً

