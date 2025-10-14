الإعلان عن حكام نصف نهائي كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

يُستخدم نظام دعم الفيديو لكرة القدم (FVS) طوال فترة البطولة أعلن FIFA عن فرق التحكيم الذي سيدير نصف نهائي كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™. يوم الأربعاء 15 أكتوبر، الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، يواجه المغرب وفرنسا بعضهما البعض في فالبارايسو. سيكون الحكم الرئيسي هو غوستافو تيخيرا من أوروغواي، ويساعده مواطناه كارلوس باريرو وأغوستين بيريسو؛ وسيكون الحكم الرابع هو دييغو هيريرا من الأرجنتين.