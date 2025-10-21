تعيين حكام مباريات النسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™

وقع الاختيار على 26 حَكَمة بالإضافة إلى حَكَمة احتياطية واحدة

ستشهد هذه النسخة الافتتاحية مشاركة 16 من أفضل منتخبات العالم

من المقرر انطلاق كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني بمدينة باسيغ الفلبينية

أعلنت لجنة الحكام التابعة لـFIFA عن قائمة الحَكَمَات اللواتي سيتولين إدارة مباريات النسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات 2025 FIFA™، والتي من المقرّر أن تستضيفها الفلبين خلال الفترة الممتدة ما بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و7 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وفي هذا الصدد، وقع الاختيار على 27 حَكَمة في الإجمال - 26 حَكَمة بالإضافة إلى حَكَمة احتياطية واحدة - علماً أنهن يُمثلن أربعة اتحادات قارية مختلفة (الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم)، حيث سيضطلعن بدور أساسي في تنظيم هذه النسخة الأولى من البطولة الجديدة، التي من المتوقّع أن تكون علامة فارقة في تاريخ لعبة السيدات.