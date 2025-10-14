تعيين حُكام بطولة كأس العرب قطر 2025 FIFA™

تنطلق البطولة بسبع مواجهات تأهيلية تتكوّن كل منها من مباراة واحدة ستُلعب يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني، بحيث تتأهل المنتخبات الفائزة في تلك المواجهات إلى المرحلة الأخيرة المؤلفة من 16 منتخباً والتي ستُنظّم من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول، حيث سيكون بانتظارها منتخب قطر صاحب الأرض وثمانية منتخبات أخرى تأهلت تلقائياً. من المفترض أن يواجه المنتخب القطري صاحب الأرض منتخب فلسطين أو ليبيا في المباراة الافتتاحية التي ستُلعب في استاد البيت، على أن تُسدل الستارة على هذه البطولة بعد المباراة النهائية التي يستضيفها استاد لوسيل. تجدر الإشارة إلى أنّ مباريات البطولة، التي يتنافس فيها 16 منتخباً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ستُوزَّع على ستّة استادات، كانت جميعها ساحة لمباريات كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وسيخضع الحّكام المختارون لمراقبة عن كثب قبل انطلاق البطولة وخلالها من قبل مجموعة من الاختصاصيين الفنيين، تتضمن حكّام FIFA ومشرفين على تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو ومدرّبي لياقة بدنية ومعالجين فيزيائيين ومختصين بالعلوم الرياضية من أجل ضمان توفير أفضل مستوى من التحضير والدعم للحكّام. هذا وتمثّل بطولة كأس العرب قطر FIFA™ خطوة أخرى مهمّة على الطريق المؤدّي إلى كأس العالم FIFA 2026™بالنسبة إلى الحكّام المشاركين.