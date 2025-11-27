تعيين حَكَمات مباريات الجولة الثانية من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™

في المجموع، تم تعيين ست حَكَمات وواحدة مُتخصصة في نظام حَكَم الفيديو المساعد

سيتنافس ووهان جيانغدا والجيش الملكي على مقعد في المرحلة النهائية، التي ستقام في لندن خلال الفترة الممتدة من 28 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/شباط 2026

ستُقام الجولة الثانية من النسخة الافتتاحية لبطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ في مدينة برشيد المغربية بتاريخ 14 ديسمبر/كانون الأول

أعلنت لجنة حُكام FIFA عن قائمة الحَكَمَات اللواتي سيتولين إدارة مواجهة الجولة الثانية من بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™، والتي ستجمع بين ووهان جيانغدا والجيش الملكي على الملعب البلدي لمدينة برشيد المغربية يوم الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول.

تم تعيين ست حَكَمات وواحدة مُتخصصة في نظام حَكَم الفيديو المساعد للإشراف على هذه المباراة التي تُشكل محطة بارزة أخرى في هذه النسخة الأولى من البطولة الجديدة، التي من المتوقع أن تكون علامة فارقة في تاريخ منافسات أندية السيدات. فيما يلي قائمة الحَكَمَات المُعَيَّنات:

حَكمة المباراة: إيفانا مارتنشيتش (كرواتيا)

الحَكمة المساعدة الأولى: سانيا رودياك كارسيتش (كرواتيا)

الحَكمة المساعدة الثانية: ستاسا سبور (سلوفينيا)

الحَكمة الرابعة: إيفانا برويكوفسكا (مقدونيا الشمالية)

حَكمة نظام الفيديو المساعد هاتيغان أوفيديو (رومانيا)

معاونة حَكمة الفيديو المساعد: إيلينا سفيتكوفيتش (صربيا)

بعد فوزه على أوكلاند يونايتد حامل لقب دوري أبطال أوقيانوسيا للسيدات، تأهل ووهان جيانغدا، المتربع على عرش دوري بطلات آسيا، إلى المرحلة الثانية من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™، حيث سيُلاقي الجيش الملكي الذي فاز بدوري بطلات أفريقيا للسيدات الأسبوع الماضي.

يُذكر أن كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ بطولة تجمع بين أبطال الاتحادات القارية الستة من كل موسم كروي، حيث تُتوِّج أفضل فريق في العالم على أساس سنوي، علماً أن المرحلة النهائية من البطولة ستُقام في لندن خلال الفترة الممتدة من 28 يناير/كانون الثاني إلى 1 فبراير/ شباط 2026، حيث ستشهد إجراء أربع مواجهات موزعة على نصف النهائي ومباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية.