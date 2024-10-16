تعيين حكام كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™

اختيار 81 حكماً: 27 حكم ساحة و54 حكماً مساعِداً

سيتم استخدام نظام الفيديو المساعِد في البطولة

تجري المنافسات بين 3 و27 نوفمبر/تشرين الثاني

أعلنت لجنة التحكيم لدى FIFA عن قائمة الحكام الذين سيُديرون مباريات كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2025™ بنسختها الموسعة الأولى التي تشمل مشاركة 48 منتخباً، والتي تستضيف منافساتها قطر بين 3 و27 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويبلغ العدد الإجمالي للحُكام 81 حكماً (27 حكم ساحة و54 حكماً مساعداً) من 35 اتحاداً وطنياً سيُديرون مباريات البطولة التاريخية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس لجنة حكام FIFA بييرلويجي كولينا: "ستكون نسخة هذا العام من كأس العالم تحت 17 سنة FIFA بطولة تاريخية نظراً لكونها تشهد مشاركة نجوم الغد، وستمنح الحكام الموهوبين فرصة ممتازة لصقل خبراتهم في أجواء تنافسية. كما ستكون فرصة إضافية بالنسبة لنا كي نختبر نظام الفيديو المساعِد، والبناء على الخلاصات التي توصلنا إليها في السابق." من جهته، قال مدير قسم التحكيم لدى FIFA ماسيمو بوساكا: "اخترنا مجموعة من الحكام الذين سيستفيدون من هذه التجربة الجديدة، ولديهم ما يؤهلهم للتحكيم في بطولات FIFA المستقبلية. يتماشى هذا مع هدفنا المتمثل بإعداد جيل جديد من الحكام المؤهَّلين على مستوى عالٍ."

تقنية الفيديو المساعِد 01:12