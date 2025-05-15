بييرلوجي كولينا يناشد كونغرس FIFA للمساعدة على مواجهة العنف ضدّ الحكّام

وبحسب بييرلويجي كولينا، الوضع "لا يُحتَمل"

رئيس FIFA يخبر الكونغرس أنّ الوقت قد حان لاتخاذ تدابير عملية

آخر المستجدات المتعلقة بتقنية الفيديو المساعد والاستعدادات للبطولات القادمة

ناشد رئيس لجنة حكّام FIFA بييرلويجي كولينا الاتحادات الوطنية الأعضاء لبذل كلّ الجهود الممكنة من أجل إيقاف أعمال العنف ضدّ الحكّام، وخاصة في كرة قدم البراعم، حيث قال: "لقد طفح الكيل."

وقال في خطابه أمام الوفود المشاركة في كونغرس FIFA في أسونسيون، باراغواي: "بالنيابة عن مئات آلاف الحكّام حول العالم، أريد أن أطلب منكم التحرّك لوقف أعمال العنف الجسدية واللفظية التي تستهدف الحكّام، وخاصة الحكام في كرة قدم الشباب والبراعم،"

"لم يعد الأمر محتملاً، والوقت قد حان للتصرف. لقد طفح الكيل."

ومن جهته، وافق جياني إنفانتينو، رئيس FIFA أنّ الوقت قد حان لاتّخاذ التدابير المناسبة لدعم مساعي السيد كولينا، التي لاقت تصفيقاً حاراً من الوفود. وقال بدوره: "لنتحرّك جميعاً، ونتّخذ تدابير جدية، وعملية، وحقيقية ضد العنف الجسدي واللفظي الذي يستهدف الحكّام." "هذا غير مقبول، ولا يمكننا تحمّل ما يحصل بعد الآن في أي بلد في العالم، وفي أي منافسة في العالم، لذلك سوف نقدّم لكم دعمنا الكامل. لنتعاون معاً على هذا الأمر، وأظنّ أنّ جميعكم توافقونني الرأي."

هذا، وقد تمّت إحاطة الكونغرس بشأن نظام تقنية الفيديو المساعد، التي خضعت للتجربة عام 2024 في كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™، وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™، وكذلك بشأن الاستعدادات للبطولات القادمة.

وقد عُرِضَ شريط مصوَّر أمام الكونغرس، يُظهر أنّه في 84 مباراة متوزّعة على البطولتين، ساعدت هذه التكنولوجيا الحكّام على تصحيح أخطائهم 35 مرّة، بينما استخدم المدرّبون حقّهم بمراجعة هذه التقنية 116 مرّة من أصل 336.

كونجرس FIFA الخامس والسبعون 2025 | رئيس لجنة الحكام بـFIFA بييرلويجي كولينا 06:13

وقد لاقت هذه التكنولوجيا استحسان معظم المدربين واللاعبين، إذ عبّروا بأغلبيتهم عن دعمهم لاستخدامها في البطولات اللاحقة. ستتوسّع الآن العملية التجريبية لتشمل أهمّ بطولات الرجال والسيدات في العالم، على أن يُرفع تقرير إلى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم في اجتماعه العام السنوي في عام 2026.

تمثّل تقنية الفيديو المساعد نسخة مبسطة من تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، ويمكن استخدامها في تحكيم كرة القدم لمراجعة نفس النوع من الحالات التي يغطيها نظام التحكيم بمساعدة الفيديو، ولكنّ النظامين مصممان للاستخدام في ظروف مختلفة تماماً.

وأضاف السيد كولينا أنّ الاستعدادات للبطولات القادمة تسير بحسب الخطة، بعد اختيار 117 مسؤولاً عن المباريات، من حكّام ومساعدي الحكّام وحكّام الفيديو قادمين من 41 اتحاداً وطنياً عضواً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تمّوز.

بالإضافة إلى ذلك، شارك 88 حكماً من 42 اتحاداً وطنياً في ثلاث ندوات أقيمت في دبي، وبوينوس آيرس، وزيوريخ، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ التي تستضيفها كلّ من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك تسير التحضيرات لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™ على ما يرام، مع مشاركة 85 حكماً من 61 اتحاداً وطنياً في أربع ندوات هذه السنة.