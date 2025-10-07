الإعلان عن فرق التحكيم لدور الـ16 من بطولة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

يُستخدم نظام دعم الفيديو لكرة القدم في البطولة أعلن FIFA عن تفاصيل فرق التحكيم التي ستتولى إدارة مباريات دور الـ16 في كأس العالl تحت 20 عامًا تشيلي 2025 FIFA™. من المقرر أن تنطلق مرحلة خروج المغلوب اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول في فالبارايسو. ستشهد المباراة الأولى بين أوكرانيا وإسبانيا ثلاثة حكام من المغرب: الحكم جلال جايد وسيساعده لحسن أزغاو ومصطفى أكركاد، وسيشغل الماليزي نظمي نصر الدين منصب الحكم الرابع. بعد ذلك، سيدير ​​البرتغالي جواو بينهيرو مباراة تشيلي المضيفة والمكسيك، وسيديرها مواطناه برونو جيسوس ولوتشيانو مايا. وسيتولى الصومالي عمر عبد القادر أرتان مهمة الحكم الرابع.

ستقام ما لا يقل عن أربع مباريات يوم الأربعاء 8 أكتوبر. ستبدأ الأرجنتين ونيجيريا المواجهة في سانتياغو، مع ثلاثة حكام مباريات إيطاليين: سيدير ​​ماوريتسيو مارياني اللقطات، مع دانييلي بيندوني وألبرتو تيغوني كمساعدين والمغربي جايد كحكم رابع. كما ستتنافس اليابان وفرنسا لاحقًا في العاصمة التشيلية تحت إشراف فريق تحكيم مكسيكي بقيادة كاتيا إيتزيل غارسيا، والتي ستساعدها ساندرا راميريز وكارين دياز، بينما تم تعيين كيفن أورتيغا من بيرو كحكم رابع. وفي تالكا، سيحكم مباراة كولومبيا ضد جنوب إفريقيا ثلاثي سعودي، مع خالد الطريس في الوسط ومحمد العبكري وعبد الرحيم الشمري كمساعدين. سيكون عرفان بيليتو من البوسنة والهرسك الحكم الرابع.