الإعلان عن حكام ربع نهائي كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

تُقام مباريات ربع النهائي يومي السبت 11 أكتوبر والأحد 12 أكتوبر
يشرف على المباريات في تشيلي 54 حكمًا، من بينهم حكام ومساعدون
يتم استخدام تقنية دعم الفيديو لكرة القدم (FVS) في البطولة أعلن FIFA عن فرق تحكيم مباريات ربع نهائي كأس العالم تحت 20 عامًا تشيلي 2025 FIFA™. تُقام مباراتان يوم السبت 11 أكتوبر لما تواجه إسبانيا كولومبيا في المباراة الأولى في تالكا الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي. يدير المباراة الحكم الأمريكي جو ديكرسون، ويساعده مواطنه لوغان براون وويليام تشاو من كوستاريكا؛ وسيكون الحكم الرابع كيلور هيريرا، وهو أيضًا من كوستاريكا. لاحقًا، في سانتياغو، تتواجه المكسيك والأرجنتين الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي. يدير المباراة الحكم المغربي جلال جايد، ويساعده مواطناه لحسن أزغاو ومصطفى أكركاد. ويتولى البرتغالي جواو بينهيرو مهام الحكم الرابع.
تنطلق مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب يوم الأحد 12 ديسمبر في رانكاغوا، الساعة الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي. يقود المباراة الحكم البيروفي كيفن أورتيغا، ويعاونه مواطناه مايكل أوروي وخيسوس سانشيز؛ بينما يتولى داريو هيريرا الحكم الرابع. وأخيرًا، تختتم النرويج وفرنسا مباريات ربع النهائي في فالبارايسو، الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي. يقود المباراة الحكم الرئيسي من البوسنة والهرسك، عرفان بيليتو، والحكمان المساعدان سيناد إبريسيمبيغوفيتش ودافور بيلجو؛ أما الحكم الرابع فسيكون نظمي نصر الدين من ماليزيا.