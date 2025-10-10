الإعلان عن حكام ربع نهائي كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

يتم استخدام تقنية دعم الفيديو لكرة القدم (FVS) في البطولة أعلن FIFA عن فرق تحكيم مباريات ربع نهائي كأس العالم تحت 20 عامًا تشيلي 2025 FIFA™. تُقام مباراتان يوم السبت 11 أكتوبر لما تواجه إسبانيا كولومبيا في المباراة الأولى في تالكا الساعة 5 مساءً بالتوقيت المحلي. يدير ​​المباراة الحكم الأمريكي جو ديكرسون، ويساعده مواطنه لوغان براون وويليام تشاو من كوستاريكا؛ وسيكون الحكم الرابع كيلور هيريرا، وهو أيضًا من كوستاريكا. لاحقًا، في سانتياغو، تتواجه المكسيك والأرجنتين الساعة 8 مساءً بالتوقيت المحلي. يدير ​​المباراة الحكم المغربي جلال جايد، ويساعده مواطناه لحسن أزغاو ومصطفى أكركاد. ويتولى البرتغالي جواو بينهيرو مهام الحكم الرابع.