تعيين حُكَّام مباريات كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الأرجنتين 2023™

اختارت لجنة حُكَّام FIFA 25 حَكماً و38 حَكماً مساعداً لإدارة مباريات كأس العالم تحت 20 سنة FIFA الأرجنتين 2023™، كما تم تعيين 18 حكم فيديو للمشاركة في هذه البطولة. وفي هذا الصدد، قال بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة حكام FIFA: "من المُبهج والمُفرح أن تستضيف الأرجنتين بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA؛ ستكون الأرجنتين مسرحاً رائعاً لهذه البطولة المهمة التي تأتي إيذاناً ببداية دورة جديدة في الطريق إلى بطولة كأس العالم FIFA™ المقررة سنة 2026". سيُشرف قسم التحكيم FIFA على استعدادات حُكام هذه البطولة، والتي ستركز على مجموعة من الجوانب، من قبيل قراءة مجرى اللعب وفهم حيثيات اللعبة والعمل الجماعي وأهمية التموقع في أفضل موقف أو زاوية - أي التواجد في المكان المناسب والتوقيت المناسب لاتخاذ القرار الصحيح.

وفي هذا الصدد، قال ماسيمو بوساكا، مدير قسم التحكيم في FIFA، "إن كل هذه الجوانب تعكس فلسفة FIFA التحكيمية، وهي جوانب أساسية لأداء الحُكام بقدر ما هي حيوية لتحقيق الاتساق وتوحيد المعايير في هذا المستوى العالي من اللعبة؛ فبالنسبة لـ FIFA، من الضروري الحرص على اختيار أفضل الحُكام من جميع أنحاء العالم لإدارة المسابقات المُنظَّمة تحت لوائه". وعلى بُعد أيام قليلة من انطلاق البطولة، سيشارك حكام المباريات الذين وقع عليهم الاختيار في الندوة التحضيرية النهائية، إذ سيشمل جدول الأعمال مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول حالات حقيقية وقعت في مباريات كرة القدم، فضلاً عن المشاركة في حصص تدريبية عملية مع لاعبين، وسيتم تصويرها لتمكين المشاركين من تلقي ملاحظات وآراء من مدربيهم. وقال بييرلويجي كولينا في هذا الصدد: "بعد كأس العالم الناجحة التي استضافتها قطر في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ستمنح هذه البطولة المقرَّرة في الأرجنتين حُكَّام FIFA الموهوبين الفرصة لإظهار علو كعبهم والمضي قدماً في مسيرتهم التحكيمية".