تعيين حُكام كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™

اختارت لجنة حكام FIFA 18 حَكماً و36 حَكماً مساعداً لإدارة مباريات كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA™، كما تم تعيين 18 حكم فيديو للمساعدة في إدارة مباريات البطولة. وبهذه المناسبة قال بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة حكام FIFA "نتطلع لأول نسخة من بطولات FIFA تقام في إندونيسيا، فهي ستكون بطولة هامة لفريقنا من الحكام. سيكون التحكيم كذلك جزءاً من الإرث الذي ستتركه البطولة في البلاد." يُشرف على إعداد حُكام بطولة فئة الشباب العامة هذه قسم FIFA الفرعي المعني بالتحكيم ، وسيُركز على مجموعة متنوعة من المسائل، أبرزها مراقبة مجريات المباراة وفهمها، والعمل الجماعي، وأهمية التواجد في الموقع الأفضل ومراقبة المباراة من الزاوية الأفضل (أي التواجد في المكان المناسب في الوقت الملائم) وذلك بغية اتخاذ القرار الصائب.

من جهته، قال مدير التحكيم لدى FIFA ماسيمو بوساكا "تلعب فلسفة التحكيم لدى FIFA دوراً جوهرياً في أداء الحكام، ولذلك نتطلع لتحقيق مستوى من الاتساق والانتظام في كافة مستويات اللعبة. فبالنسبة لـFIFA، من الضروري الحرص على اختيار أفضل الحُكام من جميع أنحاء العالم لإدارة المسابقات المُنظَّمة تحت كنفه." وعلى بُعد أيام قليلة من انطلاق البطولة، سيشارك حكام المباريات الذين وقع عليهم الاختيار في الندوة التحضيرية النهائية، إذ سيشمل جدول الأعمال مراجعة وتحليل مقاطع فيديو حول حالات حقيقية وقعت في مباريات كرة القدم، فضلاً عن المشاركة في حصص تدريبية عملية مع لاعبين، وسيتم تصويرها لتمكين المشاركين من تلقي ملاحظات وآراء من مدربيهم. وأردف كولينا قائلاً "إثر النجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس العالم تحت 20 سنة في الأرجنتين، ستمنح هذه البطولة لحُكام FIFA من أصحاب المواهب فرصة لإظهار مهاراتهم على الساحة العالمية بينما يخطون إلى الأمام في مسيرتهم." ستقام بطولة كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023 FIFA في الفترة الممتدة بين 10 نوفمبر/تشرين الثاني و2 ديسمبر/كانون الأول 2023، وقد جرت مراسم قرعة الدور الأول بتاريخ 15 سبتمبر/أيلول في مقر FIFA في زيوريخ.